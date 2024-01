Pallanuoto Europei, Setterosa in semifinale: due giocatori di A1 indagati a Genova per abusi e revenge porn

L'Italia di Carlo Silipo in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile a Eindhoven: 12-11 all'Ungheria, giovedì c'è l'Olanda. Brutta storia a Genova: due giocatori indagati.

09-01-2024 23:24

La splendida notizia che arriva da Eindhoven e quella che fa gelare il sangue nelle vene, da Genova. L’impresa del Setterosa, approdato in semifinale agli Europei e più vicino alla qualificazione al torneo olimpico di Parigi, e le indagini della Procura del capoluogo ligure su due giovani giocatori di A1 per una brutta storia di violenze, abusi e revenge porn. Sono le due facce, una luminosa e l’altra scura, della pallanuoto di oggi: la vittoria delle ragazze di Silipo e l’inchiesta che rischia di macchiare lo sport pulito per eccellenza, quello amato da Nanni Moretti che lo ha raccontato magistralmente in “Palombella rossa”.

Italia in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile

Setterosa in semifinale, dunque. Missione compiuta per le ragazze di Carlo Silipo, brave a riscattarsi dopo la netta sconfitta contro la Spagna nell’ultimo match della fase a gironi. Successo sofferto ma meritatissimo ai danni dell’Ungheria (12-11) e passaggio del turno: giovedì 11 la sfida alle padrone di casa dell’Olanda. Grandi protagoniste dell’incontro Bianconi, autrice di quattro reti, Avegno e Marletta, a segno in tre circostanze. Molto bene pure il portiere Banchelli.

Coach Silipo: “Vinciamo e andiamo alle Olimpiadi”

Così Silipo a fine gara: “Sapevo che le ragazze avrebbero fornito una grande prestazione. In allenamento le avevo viste cariche, pronte e determinate. Questa sera sono state bravissime, perché in difesa hanno concesso pochissimo e in attacco sono state lucide. Adesso ci aspetta una semifinale bellissima da giocare contro le padrone di casa: ce la gusteremo e la prepareremo nelle migliori condizioni possibili. Sappiamo che la vittoria ci aprirebbe le porte delle Olimpiadi”. Già perché l’Olanda ha già il pass per Parigi, così come la Spagna che nell’altro match affronta la Grecia. L’approdo in finale contro le iberiche varrebbe anche la qualificazione ai Giochi. Bisogna comunque piazzarsi prima delle elleniche, anche in caso di finalina per il terzo posto.

Europei: venerdì 12 tocca al Settebello nei quarti

In Croazia, intanto, sono in svolgimento gli Europei maschili. L’Italia di Sandro Campagna, il mitico Settebello, è già ai quarti di finale grazie al secondo posto nel girone B, ottenuto dopo le vittorie su Georgia e Grecia e la sconfitta contro l’Ungheria, che ha fatto scattare qualche campanello d’allarme. Gli azzurri se la vedranno alle 20-15 di venerdì 12 contro la vincente del match tra Montenegro e Germania.

Genova, indagati due giovani pallanuotisti

Sin qui le notizie di sport. Ora quelle di cronaca. Il Secolo XIX ha reso noto che due pallanuotisti in forza a una formazione genovese di Serie A1 nella stagione 2021-22 sono indagati per violenza sessuale di gruppo e revenge porn. Avrebbero abusato di una ragazza di vent’anni, avvicinata durante una festa in un’abitazione privata. Le violenze sarebbero avvenute in un altro appartamento, dove la ragazza pensava di appartarsi con uno solo dei due.

Nei cellulari dei due indagati i video degli incontri

La giovane ha sporto denuncia, sui cellulari dei due giovani (uno dei due oggi studia e gioca a pallanuoto in un college americano) gli agenti di polizia avrebbero trovato video della serata e di altri incontri a sfondo sessuale con altre donne. Filmati poi condivisi con altri soggetti: da qui l’accusa di revenge porn. I fatti denunciati dalla giovane sarebbero avvenuti nel mese di aprile 2022. I due studenti-pallanuotisti, come riportato dal quotidiano genovese, hanno negato la violenza, parlando di rapporti consensuali.