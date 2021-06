Pandev non basta, tris dell'Austria alla Macedonia del Nord

L’Austria passa nella prima giornata del Gruppo C: battuta la Macedonia del Nord con i goal di Lainer, Gregoritsch e Arnautovic. Non basta il goal dell’eterno Goran Pandev.

Come era prevedibile anche prima dell’inizio della partita, è l’Austria a fare gioco, a gestire il pallone a cercare in tutti i modi il goal. La Macedonia si difende anche bene per un po’ ma al 17′ arriva una palla illuminante di Marcel Sabitzer, che mette Laimer nelle condizioni migliori per trovare il goal del vantaggio (bravissimo il difensore del Borussia Mönchengladbach ad andare sul pallone in spaccata al volo).

Dimitrievski è battuto ma dopo soltanto dieci minuti è il suo collega Bachmann a riaprire i giochi della partita: papera del portiere austriaco che spalanca la porta a Goran Pandev: per il macedone è il 38esimo goal a livello internazionale, con la sua nazionale che trova il pareggio al primo tiro in porta.

Nella ripresa il ritmo della partita si abbassa notevolmente, con la Macedonia che continua a stare molto bassa, quasi come a volersi accontentare di un pareggio comunque prezioso. Il commissario tecnico dell’Austria nel frattempo rivoluziona la squadra con gli ingressi di Arnautovic, Gregoritsch e Lienhart.

E la partita viene risolta ad un quarto d’ora dalla fine proprio dalla rete di uno di questi ingressi, ovvero Gregoritsch: movimento da prima punta e cross di Alaba che lo pesca perfettamente, con Dimitrievski che non può nulla. In extremis poi ci pensa pure Arnautovic a firmare il tris finale.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

AUSTRIA-MACEDONIA DEL NORD 3-1

Marcatori: 17′ Lainer, 28′ Pandev, 77′ Gregoritsch, 90′ Arnautovic

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragovic (46′ Lienhart), Hinteregger, Ulmer; Baumgartner (53′ Gregoritsch), Laimer, Schlager (90′ Ilsanker), Alaba; Sabitzer; Kalajdzic (53′ Arnautovic). Ct. Foda.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu (86′ Ristovski); Nikolov (63′ Betujlai), Bardhi (82′ Trickovski), Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski (63′ Kostadinov). Ct. Angelovski.

Arbitro: Andreas Ekberg

Ammoniti: Trajkovski, Alioski, Lainer

Espulsi: –

OMNISPORT | 13-06-2021 19:58