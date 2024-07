Parigi 2024, italiani in gara oggi 31 luglio: tornano Musetti e Ceccon, ecco a che ora

Il programma di oggi, mercoledì 31 luglio, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tornano Musetti, nel torneo singolare di tennis, e Ceccon, che dopo l'oro ci riprova nei 200 dorso

Saranno 18 le finali in programma oggi, mercoledì 31 luglio, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia correrà per cercare di mettere le mani sul ricco bottino in palio, ovvero 56 medaglie a disposizione in 10 discipline: e intanto vedremo il ritorno sulla terra rossa di Lorenzo Musetti e in vasca di Thomas Ceccon. Ma non solo.

Oggi si disputerà finalmente la gara di triathlon sulla Senna?

Oggi, facendo tutti gli scongiuri del caso (anche in caso si disputasse), dovrebbe finalmente tenersi la gara di triathlon. Una disciplina al centro di una vicenda grottesca, ovvero il continuo rinvio causa inquinamento della Senna (un fiume che attraversa una grande metropoli non balneabile, chi l’avrebbe mai detto). Nel caso, in gara l’Italia proporrà Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti.

Musetti contro Fritz, Samele nel torneo a squadre di sciabola

Come abbiamo anticipato, Lorenzo Musetti torna in campo per il torneo singolare di tennis. In programma oggi il terzo turno, dove il nostro numero 16 al mondo affronterà lo statunitense Taylor Fritz.

Da segnalare poi la scherma che oggi proporrà la sfida a squadre per gli uomini della sciabola, compreso il bronzo individuale di questa rassegna Luigi Samele: debuttiamo subito contro un’avversaria tosta come l’Ungheria.

Toti nel badminton dopo il primo storico successo all’esordio

Prosegue poi il cammino nel badminton del nostro Giovanni Toti (ripetiamo: sì, è omonimo del dimissionario governatore della Liguria), dopo uno storico esordio di un nostro azzurro nella disciplina all’interno dei Giochi in cui ha conquistato la prima vittoria per l’Italia nel badminton (ed ha anche consolato l’avversario Soren Opti, costretto al forfait per un infortunio).

E ancora, nel tiro a segno con la carabina libera 3 posizioni da 50 metri rivediamo Danilo Dennis Sollazzo, assieme ad Edoardo Bonazzi, mentre nel trap femminile del tiro al volo si mette in gioco l’oro di Londra 2012 Jessica Rossi.

Oppo e Soares in semifinale nel canottaggio, Ceccon nelle batterie dei 200 dorso

Per quanto riguarda il judo, ecco Kim Polling nei -70 kg e Christian Parlati nei -90 kg; nel canottaggio i vicecampioni europei e bronzo mondiali Stefano Oppo e Gabriel Soares affronteranno le semifinali nel doppio pesi leggeri del canottaggio e dopo lo storico argento delle colleghe donne, gli uomini della ginnastica artistica tornano sulle pedane per la competizione individuale: in gara Yumin Abbadini, Mario Macchiati.

Chiudiamo infine tornando a parlare di sport acquatici, con il Setterosa che prova rifarsi nel match di pallanuoto contro gli USA dopo aver perso all’esordio contro la Francia. E torna l’oro dei 100 dorso Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 200 della specialità con Matteo Restivo.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi mercoledì 31 luglio

08.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi (Giovanni Toti)

09.00 TIRO A SEGNO – Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, qualificazioni (Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi)

09.00 TIRO A VOLO – Trap femminile, qualificazioni (Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

10.00 JUDO – -70 kg femminili, eliminatorie (Kim Polling)

10.00 JUDO – -90 kg maschili, eliminatorie (Christian Parlati)

10.34 CANOTTAGGIO – Due senza senior maschile, semifinali (Davide Comini e Giovanni Codato)

10.45 TRIATHLON – Gara maschile (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti)

11.00 NUOTO – Batterie: 200 rana femminile (Francesca Fangio)

11.14 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, semifinali (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

11.21 NUOTO – Batterie: 200 dorso maschile (Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

12.00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Mauro Nespoli, Alessandro Paoli)

12.00 TENNIS – Terzo turno torneo maschile, Musetti – Paul

12.15 VELA – Skiff femminile, regate (Jana Germani / Giorgia Bertuzzi)

12.26 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia senior maschile, finale (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12.26 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi (Chiara Rebagliati)

13.30 SCHERMA – Sciabola a squadre maschile: quarti di finale (Italia-Ungheria)

14.03 VELA – Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna)

16.48 VELA – Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti)

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale maschile, finale (Yumin Abbadini, Mario Macchiati)

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Italia-Stati Uniti