Parigi 2024, italiani in gara oggi 7 agosto: il giorno di Tamberi ma anche di Dell'Aquila. Gli orari

Gli italiani in gara oggi, mercoledì 7 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Giornata davvero ricca per i nostri azzurri, anche in termini di finali: da Tamberi a Dell'Aquila, passando per la semifinale di volley maschile contro la Francia

Si prospetta un’altra giornatona per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. In questo mercoledì 7 agosto sono in programma anzitutto 21 finali, ma vedremo debuttare diversi nostri azzurri molto attesi, come il portabandiera Gianmarco Tamberi o l’altro campione olimpico uscente, ma nel teakwondo, Vito dell’Aquila. Ma oggi si giocheranno una medaglia altri trionfatori di Tokyo 2020, ovvero Caterina Banti e Ruggero Tita. E poi le semifinali di volley e tanto altro ancora.

Dopo lo spavento, Tamberi difenderà l’oro nel salto in alto. Tornano Palmisano e Stano

Partiamo dall’atletica, dove sin dalla prima mattina avremo la novità della staffetta mista di marcia, con Antonella Palmisano e Massimo Stano in cerca di riscatto dopo le delusioni e le sfortune della prova individuale. Allo Stade de France invece scenderà in pista Gianmarco Tamberi, reduce dall’improvvido problema di salute che ha fatto temere per la sua presenza a Parigi. Il campione olimpico del salto in alto di Tokyo 2020, dal palmarès impressionante, disputerà le qualificazioni con l’altro azzurro nella specialità, ovvero Stefano Sottile.

Le finali di Simonelli, Sibilio, Bruni e Molinarolo

In serata poi tanti potenziali appuntamenti di medaglia anche per noi, a cominciare dalla finale del salto con l’asta femminile (e ancora riverbera l’impresa in quello maschile, forse tra le più grandi nella storia delle Olimpiadi, di Armand Duplantis) con in gara le nostre Roberta Bruni e Elisa Molinarolo. Poi una raffica di semifinali, tutte molto attese: Lorenzo Simonelli andrà all’arrembaggio nei 110 ostacoli, Alessandro Sibilio sarà impegnato nei 400 ostacoli e Filippo Tortu e Eseosa Desalu nei 200 metri. Non dimentichiamo poi le qualificazioni del salto triplo, con Andrea Dallavalle, Andy Diaz e Emmanuel Ihemeje, e le batterie degli 800 metri con Simone Barontini e Catalin Tecuceanu.

Avremo poi altri italiani impegnati nel golf (Alessandra Fanali), e nella vela, dove i campioni di Tokyo 2020 nel Nacra 17 Banti e Tita si giocheranno la possibilità di vincere un’altra medaglia del metallo più pregiato nella Medal Race. L’Italia poi sarà presente anche nel nuoto artistico, nello skate (i preliminari del park uomini con Alessandro Mazzara e Alex Sorgente), nel sollevamento pesi e nel ciclismo su pista.

Torna Vito Dell’Aquila, impegni cruciali per Settebello e Nazionale maschile di volley

E non dimentichiamo l’atteso esordio a Parigi 2024 del campione olimpico di Tokyo nel taekwondo, categoria 58 kg, ovvero Vito Dell’Aquila, che disputerà l’0ttavo di finale contro il kazako Ababakirov Samirkho.

Chiudendo poi con gli sport di squadra, sottolineiamo il match contro l’ostica Ungheria per il Settebello nei quarti di finale del torneo di pallanuoto, e la semifinale nel volley maschile dell’Italia che, dopo l’incredibile vittoria contro il Giappone, fronteggerà i padroni di casa della Francia.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi mercoledì 7 agosto

07.30 ATLETICA – Maratona di marcia in staffetta mista (Italia)

09.00 GOLF – Stroke Play individuale femminile, primo giro (Alessandra Fanali)

09.33 TAEKWONDO – -49 kg femminili, ottavi di finale (12.25 Ilenia Elisabetta Matonti)

09.46 TAEKWONDO – -58 kg maschili, ottavi di finale (12.37 Vito Dell’Aquila)

10.05 ATLETICA – Salto in alto maschile, qualificazioni (Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, batterie (Carlo Tacchini, Nicolae Craciun)

11.55 ATLETICA – 800 maschili, batterie (Simone Barontini, Catalin Tecuceanu)

12.13 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.23 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.30 SKATEBOARD – Park maschile, preliminari (Alessandro Mazzara, Alex Sorgente)

13.26 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, primo turno (Miriam Vece, Sara Fiorin)

13.52 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre femminile, primo turno (Italia)

15.00 TUFFI – Trampolino da 3 metri femminile, eliminatorie (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – -61 kg maschili (Sergio Massidda)

19.00 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, finale (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

19.05 ATLETICA – 110 ostacoli, semifinali (Lorenzo Ndele Simonelli)

19.15 ATLETICA – Salto triplo maschile, qualificazioni (Andrea Dallavalle, Andy Diaz, Emmanuel Ihemeje)

19.30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, routine acrobatica (Italia)

19.35 ATLETICA – 400 ostacoli maschili, semifinali (Alessandro Sibilio)

20.00 VOLLEY – Semifinale maschile, Italia-Francia

20.02 ATLETICA – 200 maschili, semifinali (Eseosa Desalu, Filippo Tortu)

20.35 PALLANUOTO – Quarti di finale maschili, Italia-Ungheria

21.37 TAEKWONDO – -58 kg maschili, finale per l’oro