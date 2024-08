Parigi 2024, italiani in gara oggi 8 agosto: torna Jacobs per le staffette, a che ora la finale di Iapichino

Gli italiani in gara oggi, giovedì 8 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze del volley in semifinale contro la Turchia, Tita e Banti per l'oro e Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo. Da non perdere poi le staffette con Jacobs e Zurloni nell'arrampicata

Con oggi, mancano quattro giorni alla conclusione delle Olimpiadi di Parigi 2024, e l’Italia inizia ad arrivare al traguardo con il fiato un po’ corto in termini di medagliere. L’obiettivo di eguagliare, se non addirittura superare, le 40 medaglie vinte a Tokyo 2020 per il momento non è lontanissimo ma neppure a portata di mano. Al momento siamo a quota 27, mentre nella classifica delle medaglie di legno non temiamo confronti visto che svettiamo con ben 15 quarti posti ottenuti in questa rassegna.

Certo, a sentire qualche atleta azzurro a Parigi l’obiettivo non era tanto quello di non sfigurare rispetto alla precedente Olimpiade o far suonare molte volte l’inno, come aveva chiesto il presidente Mattarella, ma divertirsi e godersi l’allegra gita. Vabbè. Oggi, giovedì 8 agosto, i nostri avranno comunque qualche chance di rimpinguare il bottino (con buona pace di chi si diverte a collezionare sconfitte) con un programma odierno che prevede 25 finali in 12 diverse discipline.

Oggi il nuoto di fondo femminile, tante azzurre impegnate nella mattinata: Moroni nella finale del boulder

Sebbene i nostri atleti abbiano saggiamente preferito di evitare l’allenamento nella vituperata Senna, oggi le azzurre del nuoto di fondo saranno regolarmente al via della prova che di prima mattina si svolgerà lungo un percorso nel fiume di 10 km: saranno della partita Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci.

Sempre in mattinata vedremo in azione altre azzurre, come Alessandra Fanali nel secondo giro del golf, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli nelle qualificazioni dell’all around di ginnastica ritmica, e Camilla Moroni e Laura Rogora nell’arrampicata con la prima in particolare che oggi disputerà la finale del boulder. Ricordiamo poi Aurora Russo impegnata nella lotta femminile categoria -57 kg e Lucrezia Magistris nel sollevamento pesi -59 kg.

Vela: Tita e Banti ci riprovano oggi ma sono vicinissimi all’oro

Giornata cruciale inoltre per Ruggero Tita e Caterina Banti: i campioni di Tokyo 2020 cercheranno il bis oggi (alle ore 12:18) nella vela, specialità Nacra 17, dopo l’annullamento della finale di ieri causa assenza di vento. I nostri azzurri comunque sono vicinissimi al secondo oro: sarà sufficiente un settimo posto per riconfermarsi. Qualora però anche oggi venisse issata una bandiera Intelligenza sopra un pennello o un segnale di annullamento, ci sarà un ulteriore rinvio a venerdì della medal race. Ma se non venisse disputata, Tita e Banti vincerebbero comunque l’oro grazie ad una classifica dove al momento primeggiano dopo le dodici regate delle Opening Series.

Matteo Zurloni strabilia ancora nell’arrampicata: oggi i quarti di finale nella speed

Da non perdere poi assolutamente il nostro Matteo Zurloni, e qui torniamo all’arrampicata: il campione del mondo 2023 di specialità oggi si giocherà il suo cammino nei quarti di finale della speed, dopo aver conquistato in qualifica il record europeo completando la scalata in 4,94 secondi.

Viviani torna nell’omium olimpico, le ragazze del volley in semifinale contro la Turchia

Dopo il bronzo del nostro quartetto maschile, oggi il ciclismo su pista vedrà gareggiare al velodromo Elia Viviani nell’omnium, specialità che lo vide campione olimpico a Rio 2016. Non dimentichiamo inoltre la Nazionale femminile di volley, che in serata disputerà la semifinale del torneo contro la Turchia.

Iapichino nella finale del salto in lungo, il giorno delle 4×100 (torna Jacobs)

Infine l’atletica, dove spicca l’attesa finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino, conquistata grazie all’ottima misura di 6,87 metri nelle qualificazioni. Oggi poi è la giornata delle staffette della 4×100: per le donne avremo Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Alessia Pavese e Irene Siragusa mentre per gli uomini correranno Chituru Ali, Matteo Meluzzo, il campione olimpico della disciplina a Tokyo Lorenzo Patta assieme all’altro medagliato di tre anni fa, Marcell Jacobs, pronto a riscattarsi dopo il quinto posto della gara individuale (seppure con un tempone che lo riporta ai fasti a cui ci aveva abituato).

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi giovedì 8 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile (Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci)

09.00 GOLF – Gara femminile, secondo giro (Alessandra Fanali)

10.00 GINNASTICA RITMICA – All-Around individuale, qualificazioni (1a parte) (Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, semifinale lead (Camilla Moroni, Laura Rogora)

10.05 ATLETICA – Eptathlon, 100 ostacoli (Sveva Gerevini)

11.00 PENTATHLON MODERNO – Individuale maschile, ranking round scherma (Giorgio Malan, Matteo Cicinelli)

11.00 LOTTA – 57 kg femminile, ottavi e quarti (Aurora Russo)

11.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in alto (Sveva Gerevini)

11.10 ATLETICA – Staffetta 4×100 femminile, batterie (Italia)

11.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, semifinali (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.35 ATLETICA – Staffetta 4×100 maschile, batterie (Italia)

12.35 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, quarti di finale (Matteo Zurloni)

13.00 PALLANUOTO – Semifinale 5° posto femminile, Italia-Canada

14.30 PENTATHLON MODERNO – Individuale femminile, ranking round scherma (Elena Micheli, Alice Sotero)

15.00 GINNASTICA RITMICA – All-Around individuale, qualificazioni (2a parte) (Milena Basldassari, Sofia Raffaeli)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – -59 kg femminili (Lucrezia Magistris)

17.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, scratch race (Elia Viviani)

17.38 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, tempo race (Elia Viviani)

18.25 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Elimination Race (Elia Viviani)

19.27 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, corsa a punti (Elia Viviani)

19.35 ATLETICA – Eptathlon, getto del peso (Sveva Gerevini)

20.00 ATLETICA – Salto in lungo femminile, finale (Larissa Iapichino)

20.00 VOLLEY – Semifinale femminile, Turchia-Italia

20.55 ATLETICA – Eptathlon, 200 metri (Sveva Gerevini)