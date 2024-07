Parigi 2024, l'Italia ai piedi di Pilato: delirio e ascolti super per Martinenghi e per scandali arbitrali

Crescono ancora i dati auditel per le Olimpiadi, quasi 3 milioni di spettatori per il nuoto, bene anche Notti Olimpiche e la programmazione Raisport

Medaglie in campo e record in tv. Dopo la seconda giornate delle Olimpiadi crescono le soddisfazioni (ma anche i rimpianti) per il plotone azzurro e il pubblico da casa si scalda sempre di più. Picco di ascolti per la finale raggiunta dalla Pilato, che poi è scoppiata in lacrime, e per il primo oro firmato Martenenghi ma ottimi risultati anche per le discipline dove l’Italia è stata scippata dagli arbitri, come judo, scherma e boxe.

Oltre 3 milioni di spettatori su Rai2 in prima serata

Nel dettaglio ottimi i risultati della prima serata, con il nuoto a farla da padrone: le Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 21:07 alle 22:53, intrattengono un netto di 3.101.000 spettatori pari al 22.2%. Nel dettaglio: Nuoto netto 18.9% (2.793.000), Tennis 14.7% (1.901.000). Numeri cui vanno aggiunti quelli di Eurosport: bene le semifinali e finali di nuoto che segnano il 13% di share Pay con picchi di 455.000 spettatori con la prima medaglia d’oro.

Quasi 1,5 milioni per la Egonu in mattinata

Ascolti super fin dal mattino dove su Rai2 i Giochi, dalle 8:49 alle 12:54, raggiungono un netto di 1.331.000 spettatori pari al 19% con ottimi risultati nonostante l’ora per le azzurre di Velasco. Nel dettaglio: Pallavolo 24.9% (1.479.000), TG Olimpico 23.2% (1.547.000), Canottaggio netto 19.9% (1.960.000), Nuoto netto 24.4% (1.891.000), Judo femminile 21.3% (2.132.000), Scherma 17.6% (1.925.000).

Nel pomeriggio Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:31 alle 18:30, totalizzano un netto di 1.768.000 spettatori pari al 15.7%. Nel dettaglio: Judo netto 19% (2.040.000), Scherma netto 19.8% (2.205.000), Canottaggio 19.4% (2.244.000), TG Olimpico 19.6% (1.990.000), Mountain Bike 17.6% (1.783.000), Canoa femminile 16.5% (1.783.000).

In access prime time le Olimpiadi di Parigi 2024 arrivano a 516.000 spettatori (3.7%) con il Tiro a Segno, 1.417.000 spettatori (9.9%) con il Nuoto. A ora di pranzo Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 segnano 318.000 spettatori (4.2%) con il Judo, 910.000 spettatori (8.6%) con la Ginnastica Artistica femminile, 1.072.000 spettatori (8.3%) con il Tennis Tavolo femminile.

In pre-serale le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:38 alle 20:39, totalizzano un netto di 1.509.000 spettatori con il 12.4%. Nel dettaglio: Judo femminile 14.9% (1.623.000), Equitazione 12.8% (1.415.000), Scherma netto 12.4% (1.574.000), Nuoto 14.6% (2.083.000). In seconda serata cresce Notti Olimpiche che raccoglie 1.100.000 spettatori pari al 12.8%.

Spettatori furiosi per i furti olimpici

L’eroe di giornata resta Martinenghi e sui social esplode la gioia dei tifosi azzurri: “Nessuno ci credeva, nessuno ti marcava, dalle corsie 4 e 5, sei arrivato come un treno dalla corsia 7, 7 come le meraviglie del Mondo e come i Re di Roma, Nicolò Re di Parigi! 2 Ori Mondiali, e 3 Ori Europei, mancava solo lei, la medaglia d’oro Olimpica” e poi: “Grandioso! La gioia contenuta non esibita, è quella intima e segreta, fatta di lavoro personale che non cerca conferme all’esterno e trova la sua essenza nel profondo di noi stessi” e anche: “Fantastico Martinenghi, medaglia d’oro nei 100 metri rana. Al giornalista che gli ha domandato come ci si sentisse a essere campione olimpico, lui ha risposto : ” Cra… cra… cra…”

Poi spazio alla rabbia per quanto accaduto per scherma, judo e boxe: “Una giornata di ladrate clamorose contro l’ Italia” e poi: “Giuffrida massacrata dalle penalità. Aziz Abbes Mouhiidine lasciamo perdere. Tre fiorettiste top (Errigo, Volpi, Favaretto) e nessuna va in finale. Pomeriggio disastroso per l’Italia. Sono affranto. Erano tutte medaglie probabili” e anche: “Quello che è successo, con le decisioni arbitrali, non ha niente a che vedere con lo sport. C’è da capire perché. Nel Judo non ho mai visto niente del genere, a nessun livello” e infine: “Tre decisioni arbitrali che discutibili è a dir poco. Tre eliminazioni. Tre azzurri che erano assolutamente da medaglia. Così no, però …”.