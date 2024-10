Parma-Cagliari, moviola: l’arbitro le sbaglia tutte tra gol annullati, fuorigioco e rigori, ci pensa il Var

La prova di Fourneau al Tardini nel posticipo della sesta giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito cinque giocatori

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto da Rocchi per Parma-Cagliari ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 41 gare. Vediamo come se l’è cavata ieri al Tardini.

I precedenti di Fourneau con Parma e Cagliari

Dieci incontri complessivi con il Parma, tra cui 2 in Serie A (due pareggi), 4 in serie B (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte) 1 in Coppa Itlia (vittoria) 3 in Lega Pro (2 vittorie , 1 pareggio). Questo lo score con il Cagliari: 1 vittoria (Cag-Sal 4-2 23/24), 2 pareggi (Int-Cag 2-2 23-24; Cag-Spezia 2-2 20/21), 1 sconfitta (Ca-Bari 0-1 22/23 in Serie B)

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ricci e Luciani con Perri IV uomo, Meraviglia al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Bernabe (P), Coulibaly (P), Obert (C), Piccoli (C), Haj (P).

Parma-Cagliari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Sei minuti di gioco e subito intervento da parte del VAR per annullare la rete del possibile vantaggio del Cagliari segnata da Mina sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Inizialmente assegnata da Fourneau, complice la bandierina rimasta abbassata dell’assistente, viene poi cancellata da parte del VAR attraverso la tecnologia semiautomatica di rilevazione dell’offside. Al 13′ corretto non ammonire Mihaila per la trattenuta su Luvumbo.

Primo giallo per Bernabé al 25′ per un fallo su Viola. Al 30′ proteste della panchina del Cagliari per un intervento a gamba alta di Mihaila su Zappa, corretta la punizione assegnata da Fourneau così come la decisione di non sanzionare con il cartellino l’attaccante del Parma. Al 46′ errore del direttore di gara romano quando assegna un angolo al Parma per un tocco sempre di Zappa – che non c’è – invece che rilevare il netto fallo del difensore del Cagliari su Valeri. Nella ripresa giallo a Coulibaly per un un fallo su Viola. Al 53′ arriva anche il primo giallo per il Cagliari, è per Obert per una spinta evidente su Almqvist.

Al 63′ annullato il gol di Piccoli, con il fuorigioco segnalato giustamente ad azione conclusa dall’assistente e poi confermato come netto da parte del VAR. All’84’ Palomino atterra al limite dell’area Charpentier che gli ruba la palla al momento del tentativo di rilancio. Fourneau assegna la punizione ma dopo il silent check con il VAR decide di fischiare il rigore senza neanche andare all’on field review. Giallo a Piccoli al 90′ per fallo su Bernabé, infine ammonito Haj Moamed che chiede un rigore inesistente – è lui a trattenere Luperto e non il contrario – per poi esagerare nelle proteste. Parma-Cagliari finisce 2-3.