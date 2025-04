Parma-Inter, il “gollonzo” di Thuram finisce nel mirino dei social: Doveri sotto accusa, il video che incastra il francese

L’Inter trova la rete del momentaneo raddoppio contro i ducali con un’azione che sembra viziata da un fallo di mano ma sono tante le proteste nel corso del match. La stanchezza dei nerazzurri preoccupa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La rimonta che nessuno si aspettava. L’Inter va avanti 2-0 contro il Parma, dà la sensazione di avere la partita in mano poi succede qualcosa di imprevisto e forse inedito. I nerazzurri subiscono la reazione della squadra dell’ex Chivu, vengono raggiunti e rischiano anche di subire un gol nei minuti finali. Ma come sempre a farla da padrone sono gli episodi arbitrali.

Inter stanca: la preoccupazione dei tifosi

Due gol nel primo tempo tempo e la sensazione di aver messo un altro mattoncino verso la vittoria del secondo scudetto consecutivo. L’Inter sotto la guida di Inzaghi (oggi assente in panchina per squalifica, ndr) ha sempre dimostrato grande solidità soprattutto contro le cosiddette piccole. Invece al Tardini si è vista una squadra che è apparsa stanca, che nella ripresa ha quasi staccato la spina ed è finita in un match molto complicato. Un pareggio quello col Parma che qualche campanello d’allarme in casa nerazzurra lo fa scattare soprattutto in vista dell’impegno in Champions League con Lautaro e compagni che ci arrivano in condizioni fisiche non perfette.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parma-Inter: le pagelle

Il gollonzo di Thuram: le polemiche

La rete del raddoppio dell’Inter arriva con quello che viene definito un “gollonzo”. L’attaccante francese riesce a regalare il raddoppio ai suoi con un pizzico di fortuna, ma solo quando si vanno a guardare le immagini arrivano anche i dubbi dal punto di vista arbitrale, legati al controllo del giocatore che sembra usare il braccio. Le immagini non chiariscono molto e il Var decide di convalidare la rete.

Anche l’ex arbitro Calvarese ha qualche dubbio: “La palla si alza e sembra essere toccata da Thuram con un braccio ma è difficile capirlo. Di certo, se così fosse stato, il gol sarebbe stato da annullare”. Sui social però i tifosi avversari sembrano sicuri dell’irregolarità del gol del raddoppio e torna in trend il solito hashtag “MarottaLeague” con Doveri che viene subissato dalle critiche.

Thuram nega ma non sembra convinto

I giocatori sono in attesa che dalla sala Var arrivi una decisione definitiva su quanto successo in occasione del secondo gol dell’Inter. Tra questi c’è ovviamente anche Thuram che viene ripreso dalle telecamere e sembra parlare con un compagno di squadra. Il labiale è evidente: “Fallo di mano?”, chiede il francese prima di negare con un evidente smorfia ma non sembra troppo convinto.