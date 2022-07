Pedullà fa sognare i tifosi della Juventus: Zaniolo ha fatto la sua scelta

03-07-2022 08:30

Nicolò Zaniolo ha scelto la Juventus. Una delle trattative più calde di questa finestra di mercato riguarda il giocatore della Roma. Il club bianconero ci ha già provato in un paio di circostanze ma dopo i primi rifiuti della società giallorossa, non ha mollato la presa e secondo il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, è lo stesso giocatore ora a spingere per andare a Torino, cancellando di fatto tutte le piste straniere.

Juve: la rottura con De Ligt risale a maggio

La Juventus continua a valutare una possibile cessione di Matthijs De Ligt. Tante le pretendenti per il giocatore ma visto il suo valore tecnico e di mercato non sarà di certo una trattativa lampo. Il giornalista Alfredo Pedullà rivela però che la rottura tra il giocatore ed il club risale alla prima metà di maggio, quando l’olandese ha espresso dubbi sul progetto tecnico e manifestando la sua intenzione di cambiare aria.

Lazio: avanti tutta per l’obiettivo Romagnoli

La Lazio continua a essere molto attiva sul mercato, i biancocelesti ora voglio accelerate per Alessio Romagnoli a prescindere dalla cessione di Acerbi. Il club del presidente Lotito non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di arrivare al difensore che si è svincolato dal Milan, anche perché sulle sue tracce si è mosso il Fulham.

Monza scatenato: tutto su Pessina e Petagna

La neopromossa Monza del presidente Berlusconi continua a far faville sul mercato. I brianzoli alla prima stagione nella massima serie non vogliono fare da comparse e nella giornata di oggi è arrivato anche l’annuncio sull’arrivo del centrocampista Stefano Sensi. Secondo Pedullà però il Monza non si ferma di certo ed ha deciso di mettere nel mirino il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina ed il centravanti del Napoli Andrea Petagna. Nella lista della spesa però sarebbe finito anche il giovane attaccante Gnonto che si è messo in evidenza con la maglia della nazionale.

La Lazio insegue il portiere Vicario

Movimenti di mercato anche in casa Lazio. Dopo l’addio di Pepe Reina, i biancocelesti sono alla ricerca di un portiere e nelle ultime ore stando alle indiscrezioni di Pedullà avrebbero accelerato la trattativa per arrivare a Guglielmo Vicario, che si è messo in grande evidenza con la maglia dell’Empoli nella scorsa stagione.

Bologna, Hickey verso il Brentford

Tra le squadre di serie A comincia a muovere passi importanti anche il Bologna che ha deciso di cedere Hickey al Brentford per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore era stato seguito anche da altre squadre italiane come Inter e Napoli.

La Sampdoria insiste per Alberto Grassi

Prova a muoversi anche la Sampdoria che continua a fare la conferma al centrocampista Alberto Grassi, tornato al Parma dopo l’anno al Cagliari. Il giocatore vorrebbe tornare subito nella massima serie e su di lui c’è stato anche l’interesse del Torino ma la Samp sembra già pronta a chiudere l’operazione.

