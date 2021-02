Pescara: esonerato Breda, scelto il sostituto

Il Pescara ha esonerato Roberto Breda dopo l’ultima sconfitta nel campionato di Serie B, questo il comunicato ufficiale: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”.

Al suo posto è in arrivo Gianluca Grassadonia, manca solo l’ufficialità. Il Pescara è ultimo in classifica in cadetteria, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite.

OMNISPORT | 14-02-2021 11:07