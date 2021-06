Pessina: "Questa Italia come un quadro di Van Gogh"

Mattia Pessina in conferenza stampa esprime il suo entusiasmo per la qualificazione ai quarti di finale, ottenuta anche grazie ad un suo gol: “Solo gli altri si sono accorti adesso delle nostre chance di arrivare in fondo a questo Europeo, noi lo sapevamo fin dall’inizio. Siamo una squadra forte che ha esperienza, capace di una striscia di 12 vittorie consecutive. Della finale però non parliamo, pensiamo a una gara dopo l’altra”.

“Ho un’imitazione di un quadro di Van Gogh, voglio pensare a questa Nazionale come a un suo dipinto, il mandorlo in fiore. È unico, particolare e bello”.

Il Belgio: “Con l’Austria è stato difficile, ha giocatori fisici, atleticamente preparati. Dopo 50 partite stagionali è dura. Col Belgio sarà una gara ancor più difficile, ha fisicità e qualità, ma se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo incontrare le squadre più forti. E Lukaku è il numero 9 più forte del mondo, averci già giocato contro può essere un vantaggio ma lo si è già visto ieri contro il Portogallo, riesce ad affrontare anche tre difensori insieme. Il ritorno di Chiellini ci darebbe un grande aiuto, certo”.

