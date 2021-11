Pisa, Nicolas: "Le altre squadre hanno impiegato 5 turni a raggiungerci in vetta"

12-11-2021 13:35

Solo tre miseri punti su quindici disponibili nelle ultime cinque partite del campionato cadetto. Questo il magro bottino dell’ex capolista Pisa che dalla prima posizione in classifica è scivolata al terzo posto dietro Brescia, nuovo leader e il Lecce.

Nulla di irrecuperabile anche perchè i punti di distacco dalla vetta sono soltanto due.

Davanti alle telecamere di 50 Canale, emittente tv pisana, è intervenuto il portiere del Pisa Nicolas Andrade. Che ha in immediato analizzato l’anomala gara di Cittadella, dove i toscani non solo hanno perso ma hanno visto anche infliggersi tre espulsioni: “La partita contro il Cittadella è difficile da commentare, c’è rammarico, di rimanere in 8 in campo non mi era mai successo in carriera, ma non voglio parlare dell’arbitraggio: alla fine qualche demerito lo abbiamo, dovevamo esser più furbi in alcune circostanze. Per altro nelle ultime gare abbiamo collezionato pochi punti, siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo fare molto meglio: quei 4-5 pareggi pesano, specie poi se si considera che le altre formazioni ci hanno messo 5 giornate a raggiungerci”.

Nota poi alla sfida contro il Benevento, la prima dopo la sosta: “Dopo quello che è successo a Cittadella vogliamo vincere subito, vogliamo far vedere a noi stessi e ai nostri tifosi che ci siamo ancora, che lottiamo per questi te punti che ancora vogliamo”.

