Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra per un evento a Cormons

In pochi hanno raccontato lo sport e il calcio in particolare come lui, ed è per questo motivo che la sua è una delle voci più conosciute e amate in Italia.

Bruno Pizzul per anni ha portato nelle case degli italiani la sua competenza e quel timbro così particolare da renderlo uno dei personaggi più imitati in assoluto e non è quindi un caso che nelle ultime ore si sia scatenata una vera e propria campagna social, attraverso la quale in migliaia hanno chiesto di affidargli la telecronaca di Italia-Inghilterra.

Nella giornata di venerdì infatti, è emersa la possibilità che Alberto Rimedio, la voce della RAI che dal 2014 racconta le partite della Nazionale Azzurra, possa essere costretto a non prendere posto nella postazione di commento per la finale di Euro 2020, poiché positivo al Covid.

In attesa di capire se Alberto Rimedio potrà o meno fare la telecronaca dell’evento e se la RAI sarà chiamata ad una sostituzione dell’ultima ora, in molti hanno appunto pensato a Bruno Pizzul come voce d’eccezione di Italia-Inghilterra.

Una suggestione che resterà tale, così come spiegato dallo stesso storico telecronista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. “Fa piacere che le persone si ricordino di me, ma si tratta di semplice nostalgia. La RAI ha ampie possibilità di sostituire Alberto Rimedio, al quale mando un grande abbraccio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno pensato”.

Bruno Pizzul, in realtà, la telecronaca di Italia-Inghilterra la farà, ma ad ascoltarla saranno in pochi intimi. Nei giorni scorsi infatti, è stato annunciato che a Cormons, in occasione della Cena in Rosa, un evento a margine della tappa del Giro d’Italia femminile, sarà proiettata la finale di Euro 2020 su un maxischermo e che per l’occasione a raccontare spezzoni della gara sarà la voce delle ‘Notti Magiche’.

OMNISPORT | 09-07-2021 20:09