Playoff, gara-2: Egonu e Antropova a caccia delle semifinali, matchpoint anche per Conegliano e Novara

Domenica si giocano le sfide di ritorno dei quarti Scudetto: Vallefoglia, Busto Arsizio, Bergamo e Chieri devono necessariamente vincere per portare le serie alla "bella".

Dopo la sbornia europea, con le qualificazioni di Conegliano, Milano e Scandicci alle Final Four di Champions League, la finale centrata da Novara in Cev Cup e il trionfo di Roma su Chieri nella finale tutta italiana di Challenge Cup, è di nuovo tempo di campionato. Domenica 16 si giocano le sfide di ritorno dei quarti di finale dei playoff Scudetto e per la Challenge Cup. Egonu, Antropova, De Gennaro e Tolok cercano il pass per le semifinali: sulla strada di Milano c’è Vallefoglia, Scandicci deve vedersela con Busto Arsizio, Conegliano con Bergamo e Novara con Chieri nel derby piemontese. Eventuali “belle” in programma mercoledì 19.

Volley, playoff: Milano e Scandicci partono dall’1-0

È un momento magico per la Numia Vero Volley Milano, che sembra aver finalmente trovato la quadratura inseguita da inizio anno. Ma coach Stefano Lavarini non si fida troppo di Vallefoglia: “Cercheremo fin da subito di fare una buona partita, forti della vittoria all’andata. Siamo consapevoli che Vallefoglia è una squadra molto determinata, che lotta su ogni pallone e che, giocando in casa, darà sicuramente il massimo”. Per Scandicci, invece, c’è la trasferta di Busto Arsizio, piegata 3-1 in gara-1: “Scandicci è in un ottimo stato di forma: se gioca così, senza concedere niente, diventa davvero difficile affrontarla”, l’ammissione di Benedetta Sartori, punto di forza dell’Eurotek Uyba.

Quarti: Conegliano a Bergamo, derby Chieri-Novara

Per chiudere la pratica quarti, Conegliano deve continuare a fare ciò che fa da inizio anno: vincere. “Domenica cerchiamo di chiudere a Bergamo in una gara-2 che presenterà insidie, giocheremo nel nuovo palasport e ci sarà entusiasmo, mi aspetto tanto pubblico e un ambiente che proverà a spingere le nostre avversarie all’impresa”, il monito del tecnico delle Pantere, Daniele Santarelli. Per l’Igor Gorgonzola Novara l’insidia si chiama Reale Mutua Fenera Chieri: “Siamo reduci da una trasferta europea che ci ha viste vincere contro un avversario fortissimo e conquistare l’acccesso alla finale di CEV Cup ed è una cosa che ci carica, quindi arriviamo alla partita con il morale giusto”, fa sapere la centrale Federica Squarcini.

Playoff, risultati e programma quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (16/3 ore 15.30 – Rai Sport e VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Numia Vero Volley Milano (16/3 ore 16.30 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (16/3 ore 17 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara (16/3 ore 18 – DAZN e VBTV)

Gara 3

eventuale il 19/3 in casa di chi ha giocato gara 1

Playoff Challenge – 1°turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze – già qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo (16/3 ore 17)

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.