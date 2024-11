Marzo si avvicina e con esso la fine della squalifica per doping del centrocampista francese: il punto della situazione e dove potrebbe giocare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Pogba e la Juventus sono ad un passo dall’addio. Sì, mai come questa volta le parti sono vicinissime a imboccare una volta per tutte due strade diverse. Lo suggeriscono i tempi: a gennaio riaprirà il mercato e a marzo il centrocampista francese potrà tornare in campo. Dunque, c’era bisogno di un’accelerata, evitando battaglie legali.

Pogba-Juventus, ci siamo: il punto della situazione

La riduzione della squalifica per doping da parte del Tas da quattro anni a 18 mesi aveva spinto Pogba ad affermare di voler ancora giocare per la Juventus, pur ammettendo – però – di non avere da tempo rapporti con Giuntoli.

Una mossa probabilmente dettata dal desiderio di recuperare parte di ciò che ha perso a causa della stop (come da regolamento, il club gli sta versando il minimo salariale, ovvero circa duemila euro al mese) più che dalla reale volontà di tornare a indossare il bianconero. Ma la Signora è forte della sua posizione e si è mostrata inamovibile. Del resto il calciatore, pur avendo ottenuto uno sconto della squalifica, non è stato scagionato.

Nessuna battaglia: le parti si vengono incontro

Sarà per i suoi lunghi trascorsi alla Juve, per rispetto nei confronti del club in cui è diventato grande o semplicemente perché ha una voglia matta di rimettersi in gioco dopo anni bui (gli infortuni in serie prima della brutta pagina doping), fatto sta che Pogba non si sta mettendo di traverso.

Secondo quanto riferito da Sky Sport UK, ormai il club piemontese e il calciatori sono entrati nella fase clou della risoluzione del suo contratto, che – ricordiamo – scadrà nel 2026. L’obiettivo era raggiungere un accordo entra la fine dell’anno, ma – da quanto si apprende – l’addio potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni.

Pogba, la sua vita a Miami e chi è sulle sue tracce

Intanto il francese ex Manchester United si gode il lusso di Miami. Da lì ha postato uno scatto con l’ex compagno di squadra e connazionale Evra. “Che cosa hai detto?”: questa la didascalia d’accompagnamento a uno scatto in cui si vede Pogba afferrare scherzosamente per il collo l’ex terzino.

Che, per sua stessa ammissione, vorrebbe portarlo all’Olympique Marsiglia. Ma le opzioni sono davvero tante. Sulle tracce del Polpo ci sono club della Mls (l’Inter Miami di Messi e Beckham?), arabi e anche europei. Insomma, l’imbarazzo della scelta. Ma prima di avviare colloqui va risolto il rapporto con la Juventus. Ecco perché tutti hanno fretta di salutarsi il più rapidamente possibile.