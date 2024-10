Pogba, Juve su tutte le furie: intervista non autorizzata, in arrivo provvedimenti

Irritazione e sconcerto tra i vertici bianconeri per quella che è apparsa una chiara "forzatura" di Paul: nessuno gli aveva dato il permesso di parlare con la stampa.

Le dichiarazioni d’amore di Paul Pogba nei confronti della Juventus hanno fatto presa sui tifosi bianconeri ma hanno fatto irritare – e non poco – la stessa Juventus. È l’ultimo paradosso di una lunga, intensa e appassionata love story giunta ormai al capolinea, in cui uno dei due partner – il francese – sembra ancora innamoratissimo, mentre l’altro – la Vecchia Signora – non vede l’ora di mollarlo.

Ora c’è un altro motivo di frizione tra le parti: l’intervista concessa da Pogba alla Gazzetta dello Sport e ad altre testate non era stata autorizzata. Paul con tutta probabilità sarà multato.

Pogba, intervista non autorizzata dalla Juve

D’altro canto, la Juve avrebbe mai potuto autorizzare dichiarazioni “strappalacrime” come quelle di Pogba, che mettono spalle al muro la stessa Juve? “Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno”, è uno dei passaggi più significativi dell’intervista del francese, ripresa ovunque. “Io mi voglio mettere a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è che sono un giocatore della Juve e mi preparo per giocare nella Juve”.

La Vecchia Signora irritata dalle mosse di Pogba

Pogba pronto a vestire nuovamente la maglia della Juventus, dunque: peccato che la società bianconera stia cercando in modo sempre più evidente di liberarsi di lui e soprattutto del contratto monstre sottoscritto forse con eccessiva leggerezza dalla passata gestione, da Andrea Agnelli in particolare. Giuntoli, Scanavino e gli altri dirigenti non erano a conoscenza delle intenzioni di Pogba: l’avessero saputo prima, gli avrebbero proibito di invitare giornalisti e di mettere in imbarazzo la società.

Multa in arrivo per Paul: allertato l’ufficio legale

Quella di Pogba, insomma, è stata una chiara forzatura che potrebbe aver centrato in pieno il bersaglio. Deve essere la Juve a uscire allo scoperto, in maniera ancora più chiara di quanto abbiano fatto Giuntoli e soprattutto Motta nelle scorse settimane. E il club bianconero lo farà, a tempo debito. Per il momento sta valutando, di concerto con l’ufficio legale, la multa da presentare all’entourage del francese. Intervista non autorizzata. E anche e soprattutto non gradita.