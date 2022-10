Poker del Milan a Zagabria, i tifosi rossoneri scelgono un protagonista a sorpresa

25-10-2022 23:25

È una vittoria d’oro quella conquistata da un ottimo Milan che si impone nettamente sul campo della Dinamo Zagabria per 4-0, salendo al secondo posto del girone di Champions e dunque in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. Il match si decide a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, quando le reti Gabbia, Leao e Giroud su rigore mettono a posto le cose per gli uomini di Pioli, che chiudono poi i conti grazie a un’autorete.

Milan, ora testa a Salisburgo

I punti in classifica sono ora 7, uno in più del Salisburgo: l’ultima partita del girone sarà uno scontro diretto con in palio la qualificazione, ma i rossoneri avranno a disposizione due risultati su tre. E tra otto giorni, a San Siro contro il Salisburgo, basterà il pareggio per passare agli ottavi: ma ci sarà uno stadio intero a spingere, e i tifosi non aspettano altro, perché il modo autoritario con cui il Milan ha spadroneggiato a Zagabria è piaciuto a tutti i tifosi rossoneri.

Il web rossonero esalta il poker

Raffaele infatti evidenzia subito il valore di questo risultato: “Prima che si facciano battute e risate facili, questi avevano battuto il Chelsea e pareggiato col Salisburgo, in casa non perdevano da parecchio tempo. Quindi era tutto tranne che scontata. Mica un Maccabi o Plzen qualsiasi”. Anche Massimiliano è entusiasta della prova dei rossoneri: “Una sola squadra in campo: un Milan incerottato distrugge in trasferta la Dinamo Zagabria grazie a Tonali e Bennacer che da soli si sono mangiati l’intero centrocampo avversario, e a un Gabbia pazzesco che dopo aver salvato sulla linea un gol già fatto, ne segna uno su assist perfetto di super Tonali”.

Gabbia diventa l’idolo dei tifosi

Emanuele lancia un appello a Maldini: ” Leao …ma anche Bennacer è da blindare subito ..in mezzo al campo è impressionante ..il Milan ne offre 3 lui ne vuole 4 …e daglielo quel milioncino Paolo”. Così come Krunislav: “Mamma mia Leao che giocatore, da blindare subito ad ogni costo”. Emanuele è divertito; “Grandissima partita e grandissimo Milan stasera. Bravi tutti. Questa partita poteva davvero finire 6/7 a 0 per noi. Krunic prima e Rebic poi hanno sbagliato dei gol facili davanti alla porta”. E Fabio esalta il difensore: “La Dinamo in casa non perdeva da un anno e davanti al proprio pubblico aveva vinto con il Chelsea e pareggiato con il Salisburgo, quindi tanto sprovveduti non sono. Matteino Gabbia sta diventando una piacevole sorpresa”.

I milanisti applaudono anche Pioli

Fabio mette sull’avviso in vista della prossima: “Vittoria convincente, ora un ultimo passo col Salisburgo, e non sarà facile come sembra”. Roberto però ha un cruccio: “Bene tutto, ma bisogna vincere contro squadre come il Chelsea se poi si vuole arrivare in fondo”. Anche Riccardo sottolinea: “Matteo Gabbia il migliore in campo“. E Gilberto applaude il tecnico: “Grande Milan e un grande allenatore”. Saro commenta senza dubbi: “Mostruoso il Milan stasera”. E Domenico ironizza: “Na “Gabbia” di matti!”.

