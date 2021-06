Polonia, la stella è Robert Lewandowski

L’atteso incrocio con Zlatan Ibrahimovic non ci sarà a causa dell’infortunio al ginocchio che impedirà all’attaccante del Milan di partecipare ad Euro 2020, ma per Robert Lewandowski gli avversari di livello nel girone non mancheranno, visto che, oltre alla Slovacchia, nel raggruppamento della Polonia ci sarà anche la Spagna.

Il Gruppo E si annuncia uno dei più incerti, visto che i biancorossi si presentano tra le outsiders della manifestazione.

Dopo essersi fermati ai quarti a Francia 2016, arrendendosi solo ai rigori al Portogallo futuro campione, la Nazionale allenata dallo scorso gennaio da Paulo Sousa vuole stupire.

Del resto, facile provarci quando tra le proprie fila si ha uno dei più forti centravanti al mondo.

Reduce dall’ennesimo titolo nazionale con il Bayern Monaco, il nono consecutivo e dalla solita annata piena di gol (48 tra tutte le competizioni), anche senza essere riuscito a bissare il trionfo in Champions del 2020 ‘Lewa’ è pronto per trascinare i compagni più avanti possibile e a vivere da protagonista la quarta fase finale di una grande competizione con la Polonia dopo Euro 2012, Euro 2016 e il Mondiale 2018, come riferimento di un attacco che sarà orfano dell’infortunato Krzysztof Piatek, ma che potrà contare sull’altra stella Arkadiusz Milik.



OMNISPORT | 01-06-2021 11:28