Probabili formazioni della 22a giornata di Serie A: novità Juve contro il Napoli; Inter con centrocampo ridisegnato

Serie A 2024-25, 22° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Nella 22a giornata ci sono due partite fondamentali: Napoli-Juve e Lazio-Fiorentina. In Napoli-Juve entrambi gli allenatori non hanno particolari problemi di assenze: nessuno squalificato e come infortunati solo quelli cronici (gli juventini Bremer, Milik e Cabal). Quindi chi resterà fuori, ci resterà per scelta tecnica: detto in altre parole, se anche stavolta Vlahovic, Douglas Luiz e Cambiaso non partono titolari potrebbe essere sintomo che qualcosa a livello di mercato si stia muovendo. A proposito di mercato saranno in panchina da entrambe le parti tutti i nuovi acquisti: tra i partenopei Billing e Hasa, tra i bianconeri Alberto Costa e probabilmente anche Kolo Muani. In Lazio-Fiorentina invece mancheranno alcuni protagonisti attesi come Nuno Tavares o Lazzari, mentre Palladino dovrebbe confermare Gudmundsson in avanti in coppia con l’intoccabile Kean. L’Inter va a Lecce senza Acerbi, Calhanoglu e Bissek e con Barella bisognoso di ossigeno; il Milan affronta il Parma puntando allo stesso undici che ha battuto il Girona in coppa.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 24 Gennaio 2025 ore 20:45 Torino 4-4-2 Cagliari 4-4-1-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) A. Masina (5) V. Lazaro (20) S. Ricci (28) A. Tamèze (61) Y. Karamoh (7) N. Vlašić (10) C. Adams (18) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari E. Caprile (25) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) A. Obert (33) N. Zortea (19) M. Adopo (8) A. Makoumbou (29) M. Felici (97) N. Viola (10) R. Piccoli (91) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, M. Pedersen, M. Dalla Vecchia, G. Gineitis, K. Linetty, A. Njie, A. Sanabria, D. Yesin A. Sherri, V. Iliev, T. Augello, J. Palomino, A. Deiola, G. Gaetano, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, G. Lapadula, K. Mutandwa, L. Pavoletti Squalificati A. Dembélé - Termina il 25-01-2025 - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , B. Sosa - Distorsione alla caviglia, M. Vojvoda - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-02-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-02-2025 , I. Ilić - Strappo muscolare - Rientra il 02-02-2025 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 30-01-2025 Zito Luvumbo - Distorsione alla caviglia - Rientra il 04-02-2025 , G. Ciocci - Altro - Rientra il 03-03-2025 Sabato 25 Gennaio 2025 ore 15:00 Como 4-2-3-1 Atalanta 3-4-1-2 Probabili titolari J. Butez (30) A. Iovine (6) A. Dossena (13) M. Kempf (2) Fellipe Jack (15) L. da Cunha (33) M. Caqueret (80) Assane Diao (38) Gabriel Strefezza (7) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) G. Scalvini (42) B. Djimsiti (19) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) Éderson (13) M. de Roon (15) M. Ruggeri (22) L. Samardžić (24) M. Retegui (32) A. Lookman (11) Riserve E. Audero, Pepe Reina, W. Feola, M. Braunöder, Y. Engelhardt, N. Paz, M. Perrone, S. Verdi, A. Belotti, F. Chinetti F. Rossi, Rui Patrício, R. Tolói, M. Brescianini, M. Palestra, M. Pašalić, I. Sulemana, D. Zappacosta, C. De Ketelaere Squalificati E. Goldaniga - Termina il 26-01-2025 I. Hien - Termina il 26-01-2025 Indisponibili Sergi Roberto - Lesione al polpaccio - Rientra il 26-01-2025 , Alberto Moreno - Infortunio alla coscia - Rientra il 26-01-2025 , D. Baselli - Altro, D. Alli - Infortunio all'inguine, A. Gabrielloni - Lesione al polpaccio - Rientra il 17-02-2025 , M. Sala - Altro, B. Kone - Altro G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 02-02-2025 , N. Zaniolo - Infortunio all'inguine Sabato 25 Gennaio 2025 ore 18:00 Napoli 4-3-3 Juventus 4-2-3-1 Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) Juan Jesus (5) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) David Neres (7) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) W. McKennie (16) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) A. Cambiaso (27) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) K. Yıldız (10) T. Koopmeiners (8) S. Mbangula (51) N. González (11) Riserve N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, P. Mazzocchi, L. Spinazzola, P. Billing, B. Gilmour, L. Hasa, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone M. Perin, C. Pinsoglio, Alberto Costa, J. Rouhi, N. Savona, V. Adžić, N. Fagioli, Douglas Luiz, T. Weah, R. Kolo Muani, D. Vlahović Squalificati - - Indisponibili - A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-01-2025 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 Sabato 25 Gennaio 2025 ore 20:45 Empoli 5-3-2 Bologna 4-2-3-1 Probabili titolari D. Vásquez (23) M. De Sciglio (22) A. Ismajli (34) M. Viti (21) Y. Maleh (93) A. Grassi (5) L. Cacace (13) J. Fazzini (10) L. Colombo (29) E. Gyasi (11) G. Pezzella (3) Probabili titolari F. Ravaglia (34) S. Posch (3) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) L. Ferguson (19) R. Freuler (8) D. Ndoye (11) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Riserve S. Perisan, J. Seghetti, S. Goglichidze, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, L. Henderson, S. Żurkowski, A. Asmussen, S. Esposito, I. Konate N. Bagnolini, Ł. Skorupski, N. Casale, L. De Silvestri, M. Erlić, E. Holm, C. Lykogiannis, G. Fabbian, N. Moro, T. Pobega, K. Urbański, T. Dallinga, S. Iling-Junior Squalificati - - Indisponibili T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 03-03-2025 , T. Anjorin - Infortunio alla coscia R. Orsolini - Lesione al tendine del ginocchio, M. Aebischer - Altro - Rientra il 26-01-2025 Domenica 26 Gennaio 2025 ore 12:30 Milan 4-2-3-1 Parma 4-2-3-1 Probabili titolari M. Maignan (16) D. Calabria (2) M. Gabbia (46) F. Tomori (23) T. Hernández (19) I. Bennacer (4) Y. Fofana (29) C. Pulišić (11) T. Reijnders (14) Rafael Leão (10) Álvaro Morata (7) Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) A. Vogliacco (21) L. Valenti (5) E. Valeri (14) M. Keita (16) S. Sohm (19) D. Man (98) Hernani (27) V. Mihăilă (28) A. Bonny (13) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, Álex Jiménez, S. Pavlović, Y. Musah, F. Terracciano, T. Abraham, F. Camarda, B. Omoregbe E. Corvi, R. Marcone, M. Løvik, G. Leoni, N. Trabucchi, N. Estévez, D. Camara, A. Hainaut, P. Almqvist, M. Cancellieri Squalificati Emerson Royal - Termina il 27-01-2025 - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-04-2025 , R. Loftus-Cheek - Infortunio all'anca - Rientra il 23-01-2025 , S. Chukwueze - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 03-02-2025 , Emerson Royal - Strappo muscolare, M. Thiaw - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 27-01-2025 G. Di Chiara - Altro, Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 27-01-2025 , A. Benedyczak - Altro - Rientra il 27-01-2025 , B. Balogh - Lesione al polpaccio - Rientra il 01-02-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 Domenica 26 Gennaio 2025 ore 15:00 Udinese 3-5-2 Roma 3-5-2 Probabili titolari R. Sava (90) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) I. Touré (95) Rui Modesto (77) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) M. Payero (5) H. Kamara (11) L. Lucca (17) A. Sánchez (7) Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) M. Koné (17) L. Paredes (16) N. Pisilli (61) Angeliño (3) P. Dybala (21) A. Dovbyk (11) Riserve D. Padelli, E. Selvik, E. Ebosse, C. Kabasele, J. Zemura, A. Atta, J. Ekkelenkamp, S. Pafundi, Iker Bravo, Brenner, F. Thauvin G. De Marzi, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, Buba Sangaré, Z. Çelik, T. Baldanzi, N. Zalewski, S. El Shaarawy, E. Shomurodov, M. Soulé Squalificati O. Solet - Termina il 27-01-2025 - Indisponibili L. Giannetti - Infortunio alla coscia, K. Ehizibue - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , K. Davis - Lesione al polpaccio - Rientra il 02-02-2025 , M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 , Oier Zarraga - Infortunio all'inguine - Domenica 26 Gennaio 2025 ore 18:00 Lecce 4-3-3 Inter 3-5-2 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) A. Gallo (25) R. Oudin (10) Y. Ramadani (20) B. Pierret (75) P. Dorgu (13) S. Pierotti (50) N. Krstović (9) Probabili titolari Y. Sommer (1) B. Pavard (28) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) D. Frattesi (16) P. Zieliński (7) H. Mkhitaryan (22) Carlos Augusto (30) M. Taremi (99) M. Thuram (9) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, K. Bonifazi, M. Kaba, E. McJannet, R. Burnete, J. Karlsson A. Calligaris, Josep Martínez, G. Re Cecconi, T. Buchanan, M. Zanchetta, M. Arnautović Squalificati A. Rebić - Termina il 27-01-2025 - Indisponibili N. Sansone - Altro, H. Rafia - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 10-02-2025 , L. Banda - Altro - Rientra il 17-02-2025 , F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 , Kialonda Gaspar - Altro - Rientra il 17-02-2025 , M. Berisha - Infortunio alla coscia F. Acerbi - Infortunio alla coscia - Rientra il 30-01-2025 , H. Çalhanoğlu - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , R. Di Gennaro - Infortunio alla mano - Rientra il 24-02-2025 , Y. Bisseck - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 Domenica 26 Gennaio 2025 ore 20:45 Lazio 4-2-3-1 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari I. Provedel (94) E. Hysaj (23) S. Gigot (2) Mario Gila (34) L. Pellegrini (3) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) Y. Adli (29) R. Mandragora (8) A. Colpani (23) A. Guðmundsson (10) M. Folorunsho (90) M. Kean (20) Riserve A. Furlanetto, C. Mandas, A. Marušić, A. Romagnoli, T. Bašić, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, A. Ibrahimović, T. Noslin, Pedro T. Martinelli, P. Terracciano, M. Moreno, F. Parisi, M. Pongračić, N. Valentini, J. Harder, A. Richardson, L. Beltrán, C. Kouamé, R. Sottil Squalificati - - Indisponibili M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-02-2025 , Patric - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-01-2025 , M. Lazzari - Infortunio al ginocchio, Nuno Tavares - Infortunio all'inguine - Lunedì 27 Gennaio 2025 ore 18:30 Venezia 3-5-2 Hellas Verona 3-4-1-2 Probabili titolari F. Stanković (35) A. Candela (27) J. Idzes (4) R. Haps (5) B. Bjarkason (19) I. Doumbia (97) H. Nicolussi (14) G. Busio (6) M. Ellertsson (77) J. Yeboah (10) J. Pohjanpalo (20) Probabili titolari L. Montipò (1) G. Magnani (23) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) J. Tchatchoua (38) S. Serdar (25) R. Belahyane (6) D. Bradarić (12) T. Suslov (31) C. Tengstedt (11) A. Sarr (9) Riserve M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, A. Chiesurin, C. Conde, S. El Haddad, C. Gytkjær, G. Oristanio, A. Zerbin A. Berardi, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Faraoni, Y. Okou, Dani Silva, G. Kastanos, D. Lazović, J. Ajayi, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento Squalificati - O. Duda - Termina il 28-01-2025 , P. Dawidowicz - Termina il 28-01-2025 Indisponibili A. Duncan - Lesione al polpaccio - Rientra il 28-01-2025 , D. Črnigoj - Altro, M. Šverko - Strappo muscolare, M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 14-06-2025 , G. Altare - Strappo muscolare, R. Sagrado - Strappo muscolare - Rientra il 30-01-2025 , J. Schingtienne - Altro A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio, J. Cruz - Infortunio alla coscia Lunedì 27 Gennaio 2025 ore 20:45 Genoa 4-2-3-1 Monza 4-4-2 Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) K. De Winter (4) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) M. Frendrup (32) P. Masini (73) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Probabili titolari S. Turati (30) Pedro Pereira (13) D. D'Ambrosio (33) A. Izzo (4) G. Kyriakopoulos (77) P. Ciurria (84) A. Carboni (44) A. Bianco (42) J. Akpa Akpro (7) M. Marić (24) D. Maldini (14) Riserve D. Sommariva, F. Stolz, A. Marcandalli, A. Matturro, E. Bohinen, L. Kassa, F. Melegoni, G. Pereiro, J. Ekhator, L. Venturino A. Mazza, S. Pizzignacco, N. Postiglione, L. Colombo, S. Sensi, M. Valoti, G. Caprari, O. Forson, K. Maussi Martins, A. Petagna, S. Vignato Squalificati - - Indisponibili M. Balotelli - Strappo muscolare, M. Badelj - Infortunio alla coscia, R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , M. Bani - Strappo muscolare, C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 28-01-2025 , B. Norton-Cuffy - Infortunio alla coscia, H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 L. Caldirola - Altro, Pablo Marí - Infortunio all'inguine, A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 28-01-2025 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , Dany Mota - Infortunio al piede - Rientra il 28-01-2025 , S. Birindelli - Strappo muscolare, W. Bondo - Strappo muscolare

Tutte le partite di questa giornata