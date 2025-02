Probabili formazioni della 26a giornata: Juve a Cagliari quasi senza difesa; l'Inter lancia Martinez tra i pali

Serie A 2024-25, 26° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Nella 26esima giornata di Serie A non ci sono big match ma numerosi scontri testa-coda, in alcuni insidiosi per le squadre di vertice. Il Napoli per esempio gioca a Como, una partita non banalissima perché i lariani di Fabregas sono in grande spolvero. Dal canto suo Conte deve rinunciare a Neres e probabilmente sarà ancora Raspadori a fare coppia con Lukaku in attacco. L’Inter ospita invece il Genoa in una partita che si prevede piuttosto segnata. Non è escluso che Inzaghi faccia un po’ di turnover ma intanto lancia Martinez tra i pali al posto di Sommer che si è infortunato al pollice della mano destra. Il Milan invece va a Torino coi nervi tesi dopo l’assurda eliminazione Champions. Tra i rossoneri non deovrebbe esserci Walker mentre appare improbabile l’utilizzo di Theo Hernandez dal primo minuto. A proposito di squadre sotto choc per le vicende di coppa c’è pure l’Atalanta. I bergamaschi non sembrano quell’isola felice di cui spesso di è favoleggiato e le strane esternazioni di Gasp nel post Bruges lasciano immaginare un’aria non proprio serenissima in casa Dea: probabilissime delle ripercussioni sull’undici che a Empoli dovrà andare a cercare i 3 punti per consolidare almeno il terzo posto. Le quarte vanno in trasferta con umori contrapposti: la Lazio gioca a Venezia senza Rovella, ma consapevole di essere in un buon momento di forma; la Juve va a Cagliari reduce da sette giorni di pura isteria. Prima la vittoria contro l’Inter, poi l’ottimo primo tempo di Champions contro il Psv, poi la catalessi mortifera dal secondo tempo in poi che è costata gli ottavi di finale. Una situazione di alti e bassi incredibili che è ormai una costante in questa assurda stagione bianconera. La partita di Cagliari, tra l’altro mai banale contro un avversario tosto e motivato, servirà a capire quanti attributi ha questa squadra (e il suo allenatore): anche stavolta l’infermeria è stracolma, con la difesa particolarmente malconcia visto che dopo Bremer e Cabal e poi Kalulu si è rotto pure Renato Veiga. Probabile la coppa Gatti-Kelly, ma non si esclude pure Locatelli in versione pendolo.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 20:45 Lecce 4-2-3-1 Udinese 4-4-2 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) A. Gallo (25) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) S. Pierotti (50) Þ. Helgason (14) Tete Morente (7) N. Krstović (9) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari R. Sava (90) K. Ehizibue (19) J. Bijol (29) O. Solet (28) H. Kamara (11) A. Atta (14) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) J. Ekkelenkamp (32) F. Thauvin (10) L. Lucca (17) Riserve C. Früchtl, J. Samooja, Tiago Gabriel, Kialonda Gaspar, M. Sala, Danilo Veiga, M. Berisha, M. Kaba, H. Rafia, Y. Ramadani, R. Burnete, K. N’Dri, J. Karlsson, A. Rebić D. Padelli, E. Piana, L. Giannetti, C. Kabasele, T. Kristensen, J. Zemura, Rui Modesto, S. Pafundi, M. Payero, Oier Zarraga, Iker Bravo, A. Sánchez Squalificati - - Indisponibili N. Sansone - Altro, F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 Sabato 22 Febbraio 2025 ore 15:00 Parma 4-3-3 Bologna 4-2-3-1 Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) A. Vogliacco (21) B. Balogh (4) E. Valeri (14) M. Keita (16) Adrián Bernabé (10) S. Sohm (19) D. Man (98) A. Bonny (13) M. Cancellieri (22) Probabili titolari Ł. Skorupski (1) L. De Silvestri (29) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) N. Moro (6) D. Ndoye (11) T. Pobega (18) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Riserve E. Corvi, R. Marcone, M. Løvik, N. Trabucchi, L. Valenti, N. Estévez, D. Camara, A. Hainaut, E. Plicco, P. Almqvist, A. Haj Mohamed, J. Ondrejka, M. Pellegrino N. Bagnolini, F. Ravaglia, D. Calabria, N. Casale, M. Erlić, C. Lykogiannis, M. Aebischer, O. El Azzouzi, G. Fabbian, N. Cambiaghi, T. Dallinga, R. Orsolini Squalificati G. Leoni - Termina il 23-02-2025 - Indisponibili M. Đurić - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-03-2025 , Hernani - Infortunio alla coscia - Rientra il 23-02-2025 , Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 23-02-2025 , A. Benedyczak - Distorsione alla caviglia - Rientra il 31-05-2025 , V. Mihăilă - Infortunio alla coscia - Rientra il 23-02-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-04-2025 J. Odgaard - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 10-03-2025 , E. Holm - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-03-2025 Sabato 22 Febbraio 2025 ore 15:00 Venezia 3-5-2 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari A. Radu (28) J. Schingtienne (25) J. Idzes (4) Fali Candé (2) F. Zampano (7) Kike Pérez (71) H. Nicolussi (14) A. Zerbin (24) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) D. Fila (18) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) F. Dele-Bashiru (7) G. Isaksen (18) Pedro (9) M. Zaccagni (10) B. Dia (19) Riserve M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, A. Marcandalli, M. Šverko, B. Bjarkason, G. Busio, A. Chiesurin, C. Conde, I. Doumbia, S. El Haddad, J. Yeboah, C. Gytkjær, M. Marić A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, O. Provstgaard, T. Bašić, R. Belahyane, A. Ibrahimović, M. Lazzari, T. Noslin, L. Tchaouna Squalificati - N. Rovella - Termina il 23-02-2025 Indisponibili M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , F. Stanković - Infortunio al ginocchio - Rientra il 28-04-2025 , R. Sagrado - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 E. Hysaj - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , Patric - Distorsione alla caviglia - Rientra il 23-02-2025 , V. Castellanos - Infortunio all'inguine - Rientra il 17-03-2025 Sabato 22 Febbraio 2025 ore 18:00 Torino 4-2-3-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) B. Sosa (24) K. Linetty (77) S. Ricci (28) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) Y. Karamoh (7) C. Adams (18) Probabili titolari M. Maignan (16) K. Walker (32) M. Gabbia (46) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) Y. Musah (80) João Félix (79) Rafael Leão (10) S. Giménez (7) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, C. Biraghi, A. Dembélé, M. Pedersen, C. Casadei, M. Dalla Vecchia, E. Elmas, G. Gineitis, A. Salama, A. Sanabria M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, Álex Jiménez, S. Pavlović, W. Bondo, C. Pulišić, F. Terracciano, T. Abraham, F. Camarda, S. Chukwueze, R. Sottil Squalificati A. Masina - Termina il 23-02-2025 - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , A. Tamèze - Lesione al polpaccio - Rientra il 03-03-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 , I. Ilić - Infortunio alla coscia - Rientra il 23-02-2025 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 10-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-03-2025 , A. Njie - Altro - Rientra il 05-05-2025 A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-04-2025 , R. Loftus-Cheek - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 23-02-2025 , Emerson Royal - Lesione al polpaccio - Rientra il 24-03-2025 Sabato 22 Febbraio 2025 ore 20:45 Inter 3-5-2 Genoa 4-4-2 Probabili titolari Josep Martínez (13) B. Pavard (28) F. Acerbi (15) A. Bastoni (95) D. Dumfries (2) N. Barella (23) H. Çalhanoğlu (20) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) L. Martínez (10) M. Taremi (99) Probabili titolari N. Leali (1) K. De Winter (4) M. Bani (13) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) S. Sabelli (20) M. Frendrup (32) P. Masini (73) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) C. Ekuban (18) Riserve A. Calligaris, Y. Bisseck, M. Darmian, Carlos Augusto, S. de Vrij, K. Asllani, D. Frattesi, N. Zalewski, P. Zieliński, M. Arnautović, J. Correa, M. Thuram B. Siegrist, D. Sommariva, A. Matturro, B. Norton-Cuffy, A. Zanoli, L. Kassa, R. Malinovskyi, J. Onana, J. Ekhator, Junior Messias, L. Venturino Squalificati - - Indisponibili Y. Sommer - Altro, R. Di Gennaro - Infortunio alla mano - Rientra il 24-02-2025 , V. Carboni - Infortunio al ginocchio - Rientra il 30-06-2025 M. Badelj - Infortunio all'inguine - Rientra il 23-02-2025 , M. Thorsby - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 , Vítinha - Infortunio alla coscia, S. Otoa - Altro, H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-03-2025 Domenica 23 Febbraio 2025 ore 12:30 Como 4-2-3-1 Napoli 4-3-3 Probabili titolari J. Butez (30) I. Smolčić (28) A. Dossena (13) E. Goldaniga (5) Álex Valle (41) M. Perrone (23) L. da Cunha (33) Assane Diao (38) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) P. Mazzocchi (30) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) G. Raspadori (81) Riserve Pepe Reina, M. Vigorito, M. Kempf, S. Lesjak, Fellipe Jack, M. Braunöder, Y. Engelhardt, A. Iovine, T. Douvikas, J. Ikoné N. Contini, S. Scuffet, Rafa Marín, Juan Jesus, P. Billing, B. Gilmour, L. Hasa, C. Ngonge, N. Okafor, G. Simeone Squalificati - - Indisponibili Sergi Roberto - Lesione al polpaccio - Rientra il 03-03-2025 , Alberto Moreno - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 24-02-2025 , M. Vojvoda - Lesione al polpaccio - Rientra il 24-02-2025 , A. Gabrielloni - Lesione al polpaccio - Rientra il 24-02-2025 , Iván Azón - Lesione al polpaccio - Rientra il 03-03-2025 L. Spinazzola - Altro - Rientra il 24-02-2025 , M. Olivera - Lesione al polpaccio - Rientra il 24-02-2025 , David Neres - Infortunio alla coscia - Rientra il 09-03-2025 Domenica 23 Febbraio 2025 ore 15:00 Hellas Verona 3-4-2-1 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) N. Valentini (6) J. Tchatchoua (38) C. Niasse (10) O. Duda (33) D. Lazović (8) G. Kastanos (20) T. Suslov (31) A. Sarr (9) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) M. Pongračić (5) L. Ranieri (6) F. Parisi (65) D. Cataldi (32) R. Mandragora (8) N. Zaniolo (17) L. Beltrán (9) M. Folorunsho (90) M. Kean (20) Riserve A. Berardi, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Faraoni, Y. Okou, D. Oyegoke, A. Bernede, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento T. Martinelli, P. Terracciano, P. Comuzzo, Pablo Marí, M. Moreno, N. Fagioli, J. Harder, C. Ndour, A. Richardson, M. Caprini Squalificati - - Indisponibili S. Serdar - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-03-2025 , A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , C. Tengstedt - Distorsione alla caviglia - Rientra il 03-03-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 03-03-2025 A. Guðmundsson - Infortunio alla schiena - Rientra il 31-03-2025 , A. Colpani - Infortunio al piede - Rientra il 03-03-2025 Domenica 23 Febbraio 2025 ore 18:00 Empoli 3-5-2 Atalanta 3-4-2-1 Probabili titolari M. Silvestri (1) M. De Sciglio (22) S. Goglichidze (2) L. Cacace (13) E. Gyasi (11) A. Grassi (5) Y. Maleh (93) L. Henderson (6) G. Pezzella (3) L. Colombo (29) C. Kouamé (18) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) S. Posch (5) B. Djimsiti (19) R. Tolói (2) J. Cuadrado (7) I. Sulemana (6) M. Pašalić (8) M. Ruggeri (22) L. Samardžić (24) M. Brescianini (44) M. Retegui (32) Riserve J. Seghetti, D. Vásquez, D. Bembnista, J. Sambia, L. Tosto, V. Kovalenko, S. Żurkowski, S. Esposito, I. Konate F. Rossi, Rui Patrício, R. Bellanova, T. Del Lungo, F. Cassa, M. Palestra, D. Zappacosta, M. de Roon, Éderson, C. De Ketelaere, V. Vlahović Squalificati L. Marianucci - Termina il 24-02-2025 - Indisponibili T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 , N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 03-03-2025 , A. Ismajli - Infortunio alla coscia, T. Anjorin - Infortunio alla coscia, J. Fazzini - Infortunio alla coscia, M. Viti - Infortunio al ginocchio - Rientra il 03-03-2025 G. Scamacca - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-06-2025 , I. Hien - Infortunio all'inguine - Rientra il 10-03-2025 , D. Maldini - Infortunio all'inguine - Rientra il 03-03-2025 , G. Scalvini - Infortunio alla spalla - Rientra il 30-06-2025 Domenica 23 Febbraio 2025 ore 20:45 Cagliari 4-2-3-1 Juventus 4-2-3-1 Probabili titolari E. Caprile (25) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) A. Obert (33) A. Deiola (14) M. Adopo (8) N. Zortea (19) A. Makoumbou (29) T. Augello (3) R. Piccoli (91) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) T. Weah (22) F. Gatti (4) A. Cambiaso (27) N. Savona (37) T. Koopmeiners (8) K. Thuram (19) Francisco Conceição (7) W. McKennie (16) N. González (11) R. Kolo Muani (20) Riserve H. Auseklis, A. Sherri, J. Palomino, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, N. Viola, F. Coman, K. Mutandwa, L. Pavoletti, Zito Luvumbo M. Perin, C. Pinsoglio, L. Kelly, Alberto Costa, J. Rouhi, M. Locatelli, S. Mbangula, D. Pugno, D. Vlahović, K. Yıldız Squalificati - - Indisponibili - A. Milik - Lesione al polpaccio - Rientra il 25-02-2025 , Douglas Luiz - Strappo muscolare, Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 Lunedì 24 Febbraio 2025 ore 20:45 Roma 3-5-2 Monza 3-4-2-1 Probabili titolari M. Svilar (99) Z. Çelik (19) G. Mancini (23) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) L. Gourna-Douath (27) L. Paredes (16) M. Koné (17) A. Salah-Eddine (34) M. Soulé (18) E. Shomurodov (14) Probabili titolari S. Turati (30) S. Leković (3) D. D'Ambrosio (33) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) A. Bianco (42) K. Urbański (8) G. Kyriakopoulos (77) P. Ciurria (84) Dany Mota (47) S. Ganvoula (35) Riserve G. De Marzi, P. Gollini, Saud Abdulhamid, Angeliño, M. Hummels, V. Nelsson, T. Baldanzi, L. Pellegrini, N. Pisilli, A. Dovbyk, S. El Shaarawy A. Mazza, S. Pizzignacco, T. Palacios, A. Brorsson, G. Castrovilli, L. Colombo, K. Zeroli, K. Baldé, G. Caprari, O. Forson, K. Maussi Martins, A. Petagna, S. Vignato Squalificati - A. Izzo - Termina il 25-02-2025 Indisponibili - L. Caldirola - Altro - Rientra il 25-02-2025 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , M. Pessina - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 25-02-2025 , S. Birindelli - Infortunio alla coscia - Rientra il 25-02-2025

Tutte le partite di questa giornata