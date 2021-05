Pronto il rinnovo, svanisce il sogno di Inter e Juve

Nell’ultimo anno sia Juventus che Inter avevano posato gli occhi su N’golo Kantè, centrocampista del Chelsea, e la Champions League ha mostrato chiaramente il perché. Nel doppio confronto con il Real Madrid in semifinale il mediano francese è stato tra i migliori, confermando ancora una volta di avere le qualità per reggere il centrocampo di un top club nella competizione più difficile nel panorama internazionale.

Kantè verso il rinnovo col Chelsea

L’estate scorsa Conte aveva sperato che l’Inter prendesse Kantè per permettere al centrocampo nerazzurro di compiere il definitivo salto di qualità. Da qualche settimana, invece, si rincorrono voci dell’interesse della Juventus per il giocatore: i bianconeri devono rifondare la loro linea mediana e Kantè sarebbe il punto fermo da cui ripartire.

Per entrambe, però, arrivano brutte notizie. Secondo Nicolò Schira, infatti, il Chelsea e Kantè sarebbero ormai un passo dal firmare il prolungamento di contratto del giocatore. “Non solo Jorginho – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport citando un altro centrocampista che i Blues vogliono tenersi stretto – il Chelsea è pronto ad aprire le trattative con N’Golo Kantè (il suo contratto scade nel 2023) per un prolungamento. Il centrocampista francese è soddisfatto a Londra e vuole rimanere”.

La reazione dei tifosi

La notizia ha causato una certa delusione tra i tifosi di Inter e Juventus, ma sul web anche spunta chi ricorre al classico “ve l’avevo detto…”. “Quindi Zhang ha chiesto a tutta la squadra di fare uno sforzo per un grosso taglio dei costi – scrive Ale – strano… mi dicevano che l’Inter stesse messa benissimo per arrivare addirittura a Kantè”.

“Auguri all’Inter e a Conte per l’acquisto di Kantè”, ironizza un tifoso milanista. “E niente, Moratti dovrà rinunciarci…”, aggiunge Franco citando l’ex presidente nerazzurro che aveva ammesso di sognare Kantè all’Inter.

“Un giocatore mostruoso Kantè – commenta lo juventino Gianni – Se fossi nella dirigenza della Juventus farei di tutto per portarlo a Torino. C’è ancora tempo”. “Kantè è un centrocampista pazzesco. Vale per tutti i centrocampisti della Juve. Peccato non lo vedremo mai in bianconero”, la chiosa di Spacca.

