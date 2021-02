Psg, Florenzi: "Ho due ricordi fantastici contro il Barcellona"

Al sito ufficiale del club parigino, Alessandro Florenzi ha ricordato due match contro Messi e compagni in Champions League: “Ho diversi ricordi delle sfide che ho giocato con la maglia della Roma contro il Barcellona. Innanzi tutto mi viene in mente il gol segnato da centrocampo e poi penso alla partita di ritorno dei quarti di Champions, quando eliminammo la squadra blaugrana che ci aveva battuti al Camp Nou. Al ritorno vincemmo 3-0. Fu una notte memorabile che resterà per sempre nella storia della Roma. Ogni volta che ci penso mi viene la pelle d’oca”.

Adesso affronterà nuovamente il Barcellona con il Psg: “In certe partite l’aspetto mentale è più importante di quello fisico – aggiunge l’esterno -. Ci sono partite in cui si ha la pelle d’oca, con i tifosi che ti spingono per 90′ e ti fanno fare cose magiche. Il lato mentale può farti vincere la partita”.

OMNISPORT | 15-02-2021 16:46