Clamoroso a San Siro. Una vittoria limpida, netta, che a un certo punto sembrava in cassaforte per il Milan contro la Roma, si trasforma in uno psicodramma. Accade tutto negli ultimi minuti, quelli che trasformano le lodi e gli elogi per Pioli e i calciatori rossoneri in recriminazioni, insulti e polemiche. È bufera in casa rossonera dopo la vittoria buttata con i giallorossi. E per i tifosi le colpe principali le ha proprio l’allenatore.

Il Napoli batte la Samp, ironie social sul “vento del nord”

Prima della partita con la Roma molti tifosi del Milan hanno provato a “gufare” il Napoli, impegnato a Marassi contro la Sampdoria. Missione fallita, anche se sui social non sono pochi i commenti sarcastici sui rigori concessi agli azzurri. “Altro che vento del nord, Saviano stavolta non dice niente?”, scrive un fan rossonero. “Rigore inventato dopo un minuto”, incalza un altro tifoso. “Ma che fallo è? Mettiamoci l’anima in pace”, esagera Matteo. “Pensiamo a noi”, l’invito di Luca.

Milan-Roma, la sblocca Kalulu su calcio d’angolo

Comincia infatti la partita del Milan e la Roma si rivela un brutto cliente, anche se la squadra di Mourinho bada quasi esclusivamente a non prenderle. Mario elogia Kalulu, bravo a sbloccare il risultato su calcio d’angolo: “Più che svettare…ha quasi strisciato con una torsione imperiale”. Anto ha una sensazione: “Secondo me se partiamo in velocità gliee facciamo almeno un altro”. Questa la sintesi di Gerardo al 45′: “Buon primo tempo , ma questi giocano peggio di un squadra che si gioca la salvezza, in 11 nella propria metà campo”. Roberto ha un consiglio per Pioli: “Unico che cambierei è Diaz, oltre a essere leggero questa sera anche il campo non lo aiuta”.

Pobega raddoppia, sembra fatta dopo il raddoppio

Nella ripresa il Milan sembra poter gestire senza problemi il vantaggio. Mugugni all’ingresso di Pobega per Diaz – “ma che combina Pioli” – ma i fatti danno ragione all’allenatore. Scrive Wilma: “E la chiude proprio Tommy, ci sarà un motivo se è Pioli l’allenatore del Milan“. Emilio elogia tutta l’azione: “Contropiede da manuale e movimento di Giroud determinante”. Giuseppe prova a raffreddare gli entusiasmi: “Va detto che la Juve di Allegri in confronto alla Roma di Mou è il Barça di Pep Guardiola“.

Psicodramma Milan, la Roma pareggia ed è bufera

Fino all’87’ sembra una partita in cassaforte per i rossoneri, ma nel finale accade l’incredibile. Ibanez trova il gol del 2-1 e fa scattare qualche campanello d’allarme: “Da non credere, riusciamo a soffrire anche in una partita del genere”, scrive Tommy. E non è finita, perché Abraham nel recupero firma il 2-2. È psicodramma rossonero, sui social si scatena la bufera. “Pioli versione Babbo Natale. I due cambi finali ci condannano a subire la Roma. Quando cambia la coppia centrale perdiamo certezze e prendiamo gol. Unica situazione su cui potevamo soffrire erano le palle inattive e toglie Giroud. Oggi se l’é mangiata alla grande”. E ancora: “È entrato De Ketelaere e abbiamo preso due gol”.