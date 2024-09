Quando gioca Sinner contro Lehecka a Pechino: orario comodo. C'è una data per la sentenza sul ricorso Wada

Ufficializzati gli orari di lunedì 30 settembre: si parte in mattinata con Paolini-Linette, alle 10 c'è Cobolli-Medvedev e alle 13 Sinner-Lehecka. Novità anche sul ricorso Wada.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La mente rivolta soltanto al campo, alle partite. Alla classifica che lo vede sempre più in testa da solo, numero 1 con quasi quattromila punti di vantaggio sul secondo. Jannik Sinner torna a giocare lunedì 30 settembre contro Jiri Lehecka nei quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. L’obiettivo è approdare in semifinale, fare ulteriore strada in un torneo vinto lo scorso anno. E, soprattutto, spazzare via per un po’ il pensiero del ricorso Wada sull’ormai arcinoto caso Clostebol.

ATP Pechino: a che ora si gioca Sinner-Lehecka e dove vederla in tv

Gli organizzatori hanno ufficializzato gli orari di lunedì 30. La buona notizia per i tifosi di Jannik è che potranno gustarsi il match del proprio beniamino più o meno a ora di pranzo: lo start del match contro il ceco Lehecka è fissato infatti non prima delle 13, ultimo incontro di giornata sul campo Lotus. In precedenza, secondo incontro di un programma aperto alle 7 da Sabalenka-Krueger, il match di Jasmine Paolini contro Magda Linette. In campo pure Flavio Cobolli, alle 10 contro Daniil Medvedev. Tutti i match in diretta Sky e NOW.

Ricorso Wada: entro un mese la nomina dei giudici del collegio arbitrale

La partita più importante però si gioca lontano dai campi. Ed è un match che non si esaurirà in un’ora o due: ci vorranno settimane, anzi mesi. Entro un mese, quindi prima della conclusione di ottobre, saranno ufficializzati i tre componenti del Collegio arbitrale che presiederanno alle udienze ed emetteranno il verdetto finale sul caso doping. Uno sarà selezionato dal Tas, uno dalla Wada, un altro da Jannik Sinner. La scelta potrà essere fatta tra 300 giudici o legali schedati presso l’ente che ha sede a Losanna, in Svizzera.

Sinner, la sentenza del Tas sul caso doping non prima di febbraio 2025

E dopo? Spunta una data per l’emissione del verdetto, che dovrebbe arrivare non prima di febbraio 2025. Non prima, dunque, degli Australian Open, con Sinner che potrà dunque difendere comunque il titolo conquistato a gennaio 2024. La sentenza del Tas è da ritenere inappellabile, anche se ci sono alcuni casi – vizi di forma, più che altro – che potrebbero portare all’annullamento della stessa e alla ripetizione del processo. Ma la speranza è che il rosso di San Candido possa essere giudicato innocente alla fine dell’iter. Senza ulteriori code.