Ravezzani: “L'Inter ha 4 fuoriclasse”. Per i tifosi esagera

Dopo la vittoria sul Sassuolo, anche in Champions League l’Inter conferma di aver ritrovato il carattere e con un grande Lukaku torna a sperare nella qualificazione agli ottavi. Per Fabio Ravezzani, però, la trasformazione dei nerazzurri non è merito di Antonio Conte, anzi quanto visto contro il Borussia Moenchengladbach dovrebbe essere semplicemente la normalità per una squadra con un organico forte come quello dell’Inter.

Ravezzani e i 4 fuoriclasse dell’Inter

“L’Inter ha fatto l’Inter – ha twittato il giornalista -. Cioè quel che ci si aspetta da una grande con veri fuoriclasse (Lukaku, Barella, Lautaro, Brozovic). Ha battuto Sassuolo e Borussia, squadre inferiori, con 2 prestazioni convincenti sul piano del gioco e della concentrazione. Bene così”.

Un’affermazione, quella di Ravezzani, che non è passata inosservata tra i suoi follower, soprattutto quelli di fede nerazzurra. In particolare, a molti è parsa eccessiva la definizione di fuoriclasse applicata a ben 4 giocatori interisti.

La reazione dei follower nerazzurri

“Lautaro fuoriclasse?”, domanda Luca. “A Ravezzani nella foga gli è scappato di mano l’aggettivo. No perché Messi, CR7, Ibra allora cosa sarebbero?”, gli risponde Pier Paolo. “Fuoriclasse mi pare esagerato”, il commento di LoneWolf, al quale si aggiungono Alessio e Giovanni, con due post identici: “Veri fuoriclasse?”.

Altri tifosi, invece, non concordano sul giudizio generale sulla partita: “Grande Lukaku sicuramente l’ha decisa lui, ma non ho visto una grande partita. Presi 3 gol, di cui il terzo 8 volte su 10 viene dato come buono”, il commento di Fabio.

Alvy concorda: “Convincente sul piano della concentrazione no, sul 3-1 la doveva mettere in ghiaccio, invece ha rischiato parecchio”. Per Mario, invece, Ravezzani è sempre troppo critico con l’Inter: “Per quanto ho sentito negli ultimi giorni è stato già sancito il fallimento totale dell’Inter… anche quest’anno zero titoli… Siamo sicuri? I conti si fanno alla fine. Saluti”.

SPORTEVAI | 02-12-2020 11:54