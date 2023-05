Real-City, la moviola: Cesari spiega il perché della rabbia di Ancelotti

La prova dell'arbitro portoghese Dias al Bernabeu in Champions valutata dall'esperto di Mediaset

C’era anche un pezzetto di classe arbitrale italiana ieri al Bernabeu nella semifinale di andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, con Massimiliano Irrati al Var e Daniele Orsato IV uomo ma i riflettori erano tutti sull’arbitro Artur Soares Dias. Come se l’è cavata il fischietto portoghese nell’1-1 tra spagnoli e inglesi?

Real-City, Dias ha ammonito quattro giocatori

Assistito dai connazionali Paulo Soares e Pedro Ribeiro, con appunto Orsato IV uomo, Irrati al Var e il portoghese Tiago Martins all’Avar, l’arbitro Dias, dopo aver lasciato parecchio giocare in avvio, ha ammonito alla fine quattro giocatori: Kroos, Gundogan, Camavinga, Bernardo Silva

Real-City, Ancelotti rimprovera l’arbitro

La direzione di Dias non è però piaciuta a Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real, solitamente pacato, sia pur senza alzare la voce, ha evidenziato gli errori dell’arbitro dicendo: ” Arbitro poco attento nella gestione dei cartellini e in alcune situazioni, come i calci d’angolo. In una semifinali bisogna essere attenti”.

Real-City, i casi da moviola

Oltre alla gestione dei cartellini il caso più clamoroso è stato quello che ha portato al pareggio della squadra di Guardiola. Ancelotti e la sua squadra hanno protestato dopo la rete di De Bruybe per il recupero di Bernardo Silva sulla linea del fallo laterale. I ‘Blancos’ ritenevano che la palla fosse uscita chiedendo l’intervento del Var, che non c’è stato. Il tecnico italiano è stato anche ammonito per proteste. Le immagini diffuse da ‘BeIN Sports’, però, danno ragione all’allenatore ed al Real Madrid: la palla recuperata da Bernando Silva ha effettivamente superato la linea laterale ed il gol è irregolare.

Real-City, Cesari spiega perché il Var non può intervenire

A fare chiarezza è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset a Canale 5 mostra le immagini del gol: “Quando Bernardo Silva va a cercare il pallone e si snoda l’azione del City c’è Canavinga che si inserisce, quindi è una seconda azione e il Var non può intervenire. Vedete il piede destro di Bernardo Silva che è fuori dalla linea perimetrale. Orsato che era il IV uomo non ha fatto interventi perché era impallato da Guardiola e l’azione non è stata fermata”. Sul rigore reclamato dal City per un contrasto tra Valverde e Grealish Cesari poi aggiunge: “Non è rigore, la palla carambola sul corpo e va sulla mano, dall’anno prossimo sarà codificato dal regolamento ma non si può mai dare rigore in questi casi”.