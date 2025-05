Real contro arbitri, la guerra continua: Blancos infuriati, contro il Celta designato il fischio dello “scandalo” di Valencia

Nella scorsa stagione il direttore di gara Gil Manzano fischiò la fine della partita al Mestalla un attimo prima del 3-2 firmato da Bellingham: domenica sarà al Bernabeu

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nuovo capitolo nella guerra tra il Real Madrid e gli arbitri spagnoli: il club di Florentino Perez è furioso per la designazione per la gara di domenica contro il Celta al Bernabeu di Jesus Gil Manzano, fischietto che nella scorsa stagione decretò la fine della gara tra i Blancos e il Valencia una frazione di secondo prima che Bellingham segnasse il gol del 3-2 per la squadra di Ancelotti.

Real furioso per la designazione dell’arbitro Gil Manzano

Il racconto delle storie tese tra il Real Madrid da un lato, la Federcalcio spagnola e gli arbitri iberici dall’altra si arricchisce di un nuovo capitolo in vista della gara di domenica dei Blancos contro il Celta Vigo, una partita di importanza fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti, che a 5 giornate dalla fine della Liga deve recuperare 4 punti al Barcellona capolista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La designazione per questo incontro dell’internazionale Jesus Gil Manzano, infatti, è stata vissuta come una vera e propria provocazione da parte del club madridista.

L’arbitro di Valencia-Real: la partita dello “scandalo”

La ragione è semplice: Gil Manzano è stato infatti protagonista del cosiddetto “scandalo di Valencia” o anche del “più grande scandalo arbitrale di tutti i tempI”, come l’ha definito Real Madrid Tv, il canale del club di Florentino Perez messo sotto accusa esattamente da una settimana fa dall’arbitro De Burgos Bengoetxea nel caso che ha agitato la vigilia della finale di Copa del Rey, partita poi vinta dal Barcellona sui Blancos.

Lo scandalo di cui ha parlato Real Madrid Tv si riferisce alla partita pareggiata dal Real nella scorsa stagione a Valencia per 2-2: dopo aver prolungato la gara fino al 99’, infatti, Gil Manzano fischiò la fine dell’incontro un attimo prima che Jude Bellingham segnasse di testa la rete del 3-2 per i Blancos. Gol che, ovviamente, non fu convalidato, scatenando le proteste del Real: il fischio finale di Gil Manzano arrivò mentre la squadra di Ancelotti attaccava, precisamente quando il cross di Brahim Diaz per la testa di Jude Bellingham era già partito. Seguirono una contestazione vibrante e l’espulsione dello stesso fuoriclasse inglese per proteste, a gara ormai conclusa. “Non ho mai visto una cosa del genere”, il commento di allora di Ancelotti.

Real, il ritorno di Gil Manzano al Bernabeu

Dopo quell’episodio, Gil Manzano venne sospeso per alcune settimane, per poi tornare ad arbitrare anche il Real Madrid: in questa stagione è capitato nella finale di Supercoppa persa per 5-2 contro il Barcellona e in due trasferte nella Liga, in casa di Girona e Villarreal, concluse entrambe con un successo dei Blancos. Al Bernabeu, invece, Gil Manzano manca addirittura dal 24 maggio del 2023 (2-1 al Rayo Vallecano): siamo certi che il pubblico del Real preparerà per lui un’accoglienza “calorosa”…