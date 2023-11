Real Madrid-Napoli: Ancelotti promuove Mazzarri, poi il messaggio d’amore al Milan

Il tecnico definisce “un amico” il collega e approva la scelta di De Laurentiis di affidargli la squadra, poi indica in Kvaratskhelia e Osimhen i pericoli maggiori per i Blancos

28-11-2023 14:12

Carlo Ancelotti ritrova il Napoli e Walter Mazzarri: battendoli domani al Santiago Bernabeu il suo Real Madrid sarebbe certo del primo posto nel girone C della Champions League. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico definisce “un amico” il collega e approva il suo ritorno in azzurro. Ma Ancelotti ha anche un messaggio d’amore per il suo Milan.

Real Madrid-Napoli, Ancelotti vuole la vittoria del girone

Dopo aver già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale, Carlo Ancelotti crede che il suo Real Madrid possa mettere al sicuro aritmeticamente anche il primato nel girone C di Champions League battendo domani il Napoli al Santiago Bernabeu. “Vogliamo giocare la miglior partita possibile per chiudere già domani da primi del girone. E poi arrivare ad una leggenda come Miguel Munoz mi renderebbe contento”, ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa, facendo riferimento al record di successi sulla panchina dei Blancos: il tecnico di Reggiolo è al 2° posto con 184 vittorie dietro la leggenda delle merengues, a quota 357.

Real Madrid-Napoli, Ancelotti promuove Mazzarri

Di fronte Ancelotti si ritroverà un avversario che conosce bene come il Napoli, che ha allenato dall’estate 2018 al dicembre 2019, e un collega come Walter Mazzarri, per il quale il tecnico emiliano ha parole al miele. “Mazzarri non mi ha stupito, è un amico e un allenatore esperto che conosce bene il calcio italiano – ha dichiarato Ancelotti -. E poi un cambio in panchina porta nei giocatori una motivazione supplementare. Lo dimostra la gara di sabato. Mazzarri può portare esperienza e conoscenza del gioco. Una rivincita col Napoli? Sono stato benissimo a Napoli, non ci sono vendette o rivendicazioni da fare”.

Napoli, Ancelotti teme Kvaratskhelia e Osimhen

Ancelotti si aspetta una gara complicata come quella dell’andata, risolta al Maradona da un siluro di Valverde deviato in porta da Meret dopo la carambola sulla traversa. Il pericolo principale per il Real è rappresentato dalla velocità di Kvaratskhelia e Osimhen. “La gara d’andata è stata equilibrata – ha dichiarato Ancelotti -, mi aspetto domani una gara simile col pallino del gioco un po’ a noi e un po’ a loro. Il Napoli è pericoloso in ripartenza con Osi e Kvara. Dobbiamo farci trovare pronti”. E sugli infortuni – ben 6 gli indisponibili per il Real – Ancelotti non cerca alibi. “Chi c’è farà e sta già facendo molto bene, non pensiamo agli assenti. L’organico è molto buono“.

Ancelotti e il contratto col Real Madrid

In conferenza si affronta anche il tema del rinnovo di contratto di Ancelotti: la stampa internazionale lo dà già sulla panchina del Brasile, quella iberica dà ormai per vicinissimo il prolungamento con i Blancos. “Rinnovare per 5 anni? Non lo so, penso che il contratto di Diego Simeone all’Atletico Madrid sia un caso speciale, come Ferguson allo United. La vita in un club di solito è corta”.

Ancelotti, messaggio d’amore al Milan

E a proposito di club del passato, Ancelotti impiega poco nel rispondere a chi gli chiedeva quale fosse la squadra a cui si sente più affezionato. “Il Milan, ma non scarto nessuna, anche la Reggiana ad inizio carriera – la risposta del tecnico – . Non voglio fare classifiche. Ma certo ho un rapporto speciale col Milan dove ho anche giocato e col Real, il club più grande al mondo”.