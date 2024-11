Reijnders, il Milan prepara un rinnovo da top player: l’obiettivo è allontanare il Manchester City

Il club punta a prolungare il contratto del centrocampista olandese, al quale verrà riconosciuto un cospicuo aumento d’ingaggio per tenere lontane le sirene della Premier

Che giochi a centrocampo o qualche metro più in là, Tijjani Reijnders è un elemento fondamentale per il Milan. Ecco perché la dirigenza rossonera sta lavorando al rinnovo di contratto dell’olandese, al quale verrà riconosciuto un ingaggio da top player, con un aumento considerevole. L’obiettivo è raffreddare l’interesse del Manchester City.

Milan al lavoro per il rinnovo di Reijnders

Il Milan vuole tenersi stretto Tijjani Reijnders: arrivato la scorsa stagione, il olandese s’è affermato prima come un elemento di grande importanza per l’ex allenatore Stefano Pioli e oggi rappresenta un giocatore chiave per la squadra di Paulo Fonseca, che ha rinunciato a lui soltanto quando è stato indisponibile. Il contratto di Reijnders scade nel 2028, tuttavia, nonostante il termine dell’accordo sia ancora lontano nel tempo, la dirigenza rossonera è già al lavoro per presentare all’olandese e al suo entourage una proposta di rinnovo.

Milan, pronto un aumento di ingaggio per Reijnders

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe intenzione di prolungare il contratto di altri due anni e portarlo alla scadenza nel 2030. Oltre all’estensione del contratto, il club ha intenzione di riconoscere a Reijnders anche un cospicuo aumento di ingaggio: al centrocampista, che oggi guadagna 1,7 milioni di euro, verrà offerto uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro annui, cifre che lo renderebbero automaticamente uno dei giocatori più pagati del Milan.

Milan, Reijnders nel mirino del Manchester City

Ma perché il Milan ha intenzione di muoversi con tanto anticipo sulla questione contratto? Ad allarmare la dirigenza rossonera sono state le voci provenienti dalla Premier League: pare infatti che Reijnders sia finito nel mirino del Manchester City e di Pep Guardiola, ma che anche il Barcellona abbia iniziato a seguirlo con maggiore attenzione. Il rinnovo con aumento di contratto, dunque, servirà per tenere lontani i top team europei e permettere al Milan di godersi Reijnders senza le pericolose sirene della Premier League e della Liga.