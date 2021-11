Richiesta choc per rinnovo, i milanisti lo salutano: Vai dallo sceicco

10-11-2021 13:56

C’è la sosta di campionato, il periodo ideale per tralasciare un momento le questioni di campo e dedicarsi ai casi societari più spinosi. Quello in cima ai pensieri del Milan riguarda il rinnovo di Kessie, un’operazione che però – stando alle indiscrezioni che filtrano dalla sede rossonera – starebbe prendendo una pessima piega.

Milan-Kessie, rinnovo sempre più difficile

L’attuale contratto dell’ivoriano è in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo va avanti infruttuosa da almeno un anno. Il Milan la scorsa estate si è spinto ad offrirgli un quinquennale da 6 milioni a stagione, praticamente il triplo del suo attuale stipendio. Ma l’agente del 24enne proprio nei giorni scorsi ha presentato la sua controfferta: circa 9 milioni annui per firmare il prolungamento. Una cifra totalmente fuori mercato per il Milan, che già la scorsa estate accettò l’idea di perdere Donnarumma a zero pur di non farsi prendere per la gola dalle esose sparate del suo agente. Una filosofia che Maldini ha scelto di portare avanti anche nella gestione del caso Kessie, che quindi allo stato attuale delle cose sembra sempre vicino all’addio alla maglia rossonera.

I milanisti scaricano “Il Presidente”

Ma i tifosi milanisti cosa ne pensano? Già da qualche mese le quotazioni del “Presidente” tra i fan erano in netto ribasso, ora però sono praticamene in caduta libera. La maxi richiesta avanzata per rinnovare ha infatti indignato la maggior parte dei supporter, che sui social lo hanno preso di mira con messaggi spesso durissimi: “Un altro mercenario che andrà via. Ciao Franck, non sentiremo la tua mancanza”, oppure: “Se sono queste le cifre Kessie non va MAI rinnovato. Semplice”, e ancora: “Non ho capito su quali basi Kessie chieda 9 mln per il rinnovo? Per colpa sua abbiamo quasi perso il derby e siamo praticamente fuori dalla Champions. Quindi uno più fa cag*** più chiede?”.

Il web già vede Kessie in maglia PSG

Sono molti i milanisti convinti che Kessie stia semplicemente temporeggiando prima di sancire un divorzio dal Milan già deciso da tempo. “Andrà al PSG che lo coprirà di soldi, ormai è chiaro da mesi” osserva un tifoso. Un altro aggiunge: “Kessie vai pure dallo sceicco, il Milan ha già dimostrato di poter fare a meno di te senza alcun problema”. E infine, qualcuno suggerisce una soluzione ancor più drastica: “Visto che andrà ad arricchirsi a Parigi, a questo punto merita di essere messo fuori rosa. Basta ricatti come si diceva un tempo il Milan ai milanisti.

SPORTEVAI