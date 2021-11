Rinnovi, interisti rassegnati: "Andranno via tutti e quattro”

12-11-2021 13:26

Il rinnovo di Marcelo Brozovic è in questo periodo il pensiero fisso dell’Inter e dei suoi tifosi, che temono il possibile addio del croato, il cui contratto scadrà a fine stagione.

I casi De Vrij, Skriniar e Dimarco

Il Corriere dello Sport, però, ricorda che il centrocampista non è il solo a trovarsi in questa situazione: a fine stagione scadranno i contratti di Handanovic, Perisic, Vecino, Kolarov e Ranocchia, giocatori che hanno superato la trentina e su cui, secondo i tifosi, l’Inter non dovrebbe ancora puntare; ma nel 2023 andranno in scadenza anche elementi centrali nell’Inter di oggi, ovvero De Vrij, Skriniar e Dimarco.

Tre giocatori che piacciono a diversi top club: per i due centrali, in particolare, ci sono diverse squadre della Premier League pronte a mettersi in fila. Gli interisti, dunque, temono di perdere, oltre a Brozovic, anche i due difensori e l’esterno mancino.

I tifosi temono di perdere quattro giocatori

“Andranno via tutti e tre oltre a Brozovic! Per questo hanno dato la fascia di capitano a Barella!”, commenta Luca con un certo pessimismo. “Zhang colpisce ancora”, aggiunge Giorgio con una chiara allusione alle partenze eccellenti della scorsa estate (Lukaku e Hakimi).

Antonio è più ottimista: “Skriniar rimane sicuramente così come Dimarco se il procuratore non chiede un adeguamento di contratto sproporzionato. Perisic, Handanovic, Ranocchia, Kolarov possono andare via. Brozovic e Vecino inserirli in trattative di scambio già a gennaio”.

Massimo, invece, terrebbe non solo i giocatori in scadenza nel 2023, ma anche i “senatori” il cui contratto scade a giugno: “Spero che rinnovino tutti. Con questi giocatori abbiamo vinto lo scudetto e vanno confermati se vogliamo continuare a essere una squadra vincente”.

Ma Romano non ci sta e si schiera con la società: “Restano se vogliono restare! Devono rimanere alle condizioni giuste sia per la società che per loro oppure via! È meglio per tutti”.

