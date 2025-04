Avellino, è quasi fatta: harakiri Cerignola con il Benevento, crollo Vicenza

Il 36° turno di C regala la B all'Entella. Il Padova torna in vetta scavalcando il Vicenza, all'Avellino manca un solo punto per la promozione

Si sono disputate ieri 13 gare della 36^ giornata del campionato di Lega Pro. Entella promosso in Serie B con due turni di anticipo e prima ancora di giocare: fondamentale il ko della Ternana sul campo del Milan Futuro, il 2-1 dei liguri all’Arezzo una pura formalità. Nel girone A nuovo sorpasso in vetta: il Padova torna primo approfittando dello stop del Vicenza a Verona con la Virtus. Nel girone C l’Avellino vede la B: +5 sul Cerignola travolto in casa dal Benevento.

Lega Pro, 36^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A nuovo ribaltone in vetta alla classifica. Il Padova, che non vinceva in trasferta da gennaio, torna primo grazie al blitz a Trieste targato Bortolussi. A Verona, sul campo di una Virtus brillante, si consuma il dramma sportivo del Vicenza, battuto 2-1: apre Contini a metà primo tempo, pareggiano i biancorossi col subentrato Ferrari nella ripresa, ma al 7° di recupero la Virtus vince la partita con il contropiede finalizzato da Gatti. Padova a +2 a due turni dalla fine del campionato, con un calendario decisamente meno proibitivo rispetto ai rivali.

La Giana Erminio sbanca il terreno di gioco della Pergolettese e continua la sua corsa verso il 4° posto: 1-0 per gli ospiti, gol di Tirelli al 36’ del primo tempo, e 5° ko di fila per la Pergolettese.

Lega Pro, 36^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B fa festa l’Entella, la prima a essere promossa. I liguri staccano il pass per la Serie B senza neppure giocare: decisivo il ko della Ternana a Solbiate Arno, nel lunch match, contro il Milan Futuro, al 3° successo di fila (2 stop in 2 gare per Liverani sulla panchina degli umbri, che hanno fallito un rigore con Cicerelli, parato da Nava). Qualche ora più tardi la squadra di Gallo ha battuto 2-1 l’Arezzo conquistando il 30° risultato utile consecutivo. Di Noia sblocca, Franzoni raddoppia, nel finale gli amaranto accorciano soltanto con la rete di Chierico.

Torna a vincere il Pescara, che ne aveva perse 3 di fila: le reti al Gubbio a fine primo tempo di Ferraris e Brosco. Bene anche la Torres, che regola 2-1 l’Ascoli in pieno recupero con un gol di Nanni. Di Zecca per i sardi e Francesco Forte per i marchigiani le altre due reti. Finisce con un pareggio Rimini-Campobasso: apre Gagliano, rimedia subito Bifulco.

Da applausi la Lucchese, che vive una drammatica situazione societaria (calciatori senza stipendi da mesi): 1-0 alla Vis Pesaro (gol di Selvini) e speranza salvezza ancora viva, anche se fuori dal campo la nuova proprietà continua a latitare.

Lega Pro, 36^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C manca un solo punto all’Avellino per volare in Serie B. Gli irpini consolidano la vetta con l’1-0 al Monopoli firmato Lescano (ex di turno) e colgono il 9° successo di fila. Molla il colpo il Cerignola, battuto in casa dal Benevento, che torna a vincere dopo quasi 100 giorni di astinenza: sanniti a segno con Pinato e Manconi nel primo tempo e Lanini e Lamesta nella ripresa. Di Capomaggio il momentaneo 1-2 e di Cuppone il definitivo 2-4.

Il Potenza torna al successo dopo 3 turni battendo 2-1 la Casertana: non basta Bunino ai campani, Castorani sblocca e Rosafio chiude la pratica. La Casertana rimane a +7 sul Messina, in piena zona playout: anche i siciliani rischiano grosso per le note vicende societarie. Il Trapani di Aronica concede il bis: Kragl su rigore e Silvestri battono il Team Altamura.

Lega Pro, 36^ giornata, le gare di oggi

Stasera si disputano le ultime 2 gare della 36^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone B il Carpi ospita il Legnago: dovessero perdere, i veneti si avvicinerebbero alla retrocessione in D. In caso di successo sarà sorpasso al Sestri Levante. Nel girone C, il Crotone – in corsa per il 3° posto – attende la visita del Foggia, arrivato in Calabria con la trasferta pagata dagli sponsor dopo il disimpegno del presidente Canonico.