Rivelato labiale a Pairetto, Mourinho rischia grosso: è bufera sul web

Non c’è stato solo il gesto con la mano all’orecchio a mimare una telefonata sospetta: Josè Mourinho ha fatto di peggio nel finale di Roma-Verona, quando è stato espulso dall’arbitro Pairetto, violentemente contestato dallo Special One per le continue perdite di tempo non sanzionate da parte dei giocatori dell’Hellas quando la Roma continuava ad attaccare alla ricerca del sorpasso. Si era già capito che quel gesto – sulla scia delle celebri manette dei tempi dell’Inter – era un riferimento a Calciopoli e a situazioni poco chiare ma le sue parole sono state assai più esplicite.

Mourinho ha urlato a Pairetto: ti manda la Juve

E’ La Stampa a rivelare il labiale dell’allenatore portoghese al momento dell’espulsione: Mourinho ha urlato verso Pairetto: “Ti hanno mandato apposta… ti ha mandato la Juve”. Tutto sotto gli occhi degli ispettori federali che hanno trascritto a referto. Lo Special One ora va verso una squalifica di 2 o 3 giornate.

I tifosi sui social si dividono sulle parole di Mourinho

Fioccano i commenti su twitter e il popolo del web si divide: “Strano. Mica il padre faceva esattamente così sia da arbitro che da designatore. Mica il fratello lavorava per Agnelli” o anche: “Visto quanto sta accadendo con l’Atalanta direi che Mourinho ha un po’ di ragione”.

C’è chi osserva: “Mou ha ragione sugli arbitri, che fanno cose inenarrabili, la Juve deve essere almeno quarta, ora che sia la mandante non ne ho contezza ma una cosa è certa, l’Atalanta ieri ha assaggiato la legge di chi già sa che non puoi andare oltre il quinto posto”

Esiste però il fronte di chi non giustifica l’allenatore della Roma: “Con i calciatori a disposizione potrebbe dare di più ed invece tutto questo casino non fa bene ai calciatori stessi. Mou dovrebbe darsi una regolata proprio per evitare altre beghe per proseguire in modo sereno la stagione, hanno tutto per arrivare tra i 4″.

In tanti chiedono punizione esemplare per Mourinho

Il web è scatenato: “Questo è fuori dal mondo, non esiste una roba del genere, altro che 2/3 giornate! Pur di non far parlare del fatto che che sta facendo molto peggio del suo predecessore (che aveva una squadra inferiore in tutto), fa il pagliaccio ad ogni partita. E infatti di quello si parla” o anche: “Mou sempre più vittima del suo stesso personaggio, peccato”.

Arrivano commenti a iosa: “Ma che aspettano a cacciarlo? Ha rovinato un ambiente già poco sano prima. E’ passato il suo tempo. È inadeguato al ruolo che ricopre” e infine: “Siamo al delirio!! Questo andrebbe espulso dal campionato di serie A, non squalificato per 2/3 giornate..”.

