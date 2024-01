Rocchi non perdona Rapuano ma ammette suo errore: cosa ha detto all’arbitro

È di nuovo bufera sugli arbitri dopo la proba di Rapuano nella finale di Supercoppa Itra Napoli e Inter: Rocchi scontento del fischietto di Rimini

24-01-2024 09:29

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’arbitraggio di Rapuano nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad tra Napoli e Inter non ha scontentato solo il club partenopeo. Già, lo stesso Rocchi a fine primo tempo avrebbe discusso col direttore di gara per poi riconoscere l’errore a monte, quello della designazione.

Supercoppa, arbitri nel mirino: le parole di Rocchi a Rapuano

Dopo un primo tempo in cui ha lasciato giocare, Rapuano ha completamente cambiato metro di giudizio nella ripresa, estraendo gialli a raffica in pochi minuti che sono costati il rosso a Simeone. È di nuovo bufera sugli arbitri, dopo che una settimana prima il capo dei fischietti Rocchi aveva provato a non far degenerare la situazione con una conferenza stampa, nel corso della quale era stato reso noto anche un elenco di errori arbitrali legati all’utilizzo del Var.

Stando a quanto riferisce Il Mattino, già alla fine della prima frazione di Napoli-Inter, negli spogliatoi dell’Al-Awwal Park di Riyad, il designatore avrebbe contestato a Rapuano il modo troppo morbido con cui stava dirigendo l’ultimo atto della Supercoppa.

Finale Supercoppa, Rocchi riconosce l’errore commesso a monte

Il Corriere dello Sport rivela che Rocchi avrebbe confessato a pochi confidenti l’errore commesso all’origine, ovvero quello di affidare la finale della Supercoppa Italiana e quindi l’evento chiave della competizione di risonanza planetaria che si è disputata in Arabia Saudita, a Rapuano.

Il 38enne fischietto di Rimini ha finora collezionato 36 gare in Serie A e 101 in B, più di Marchetti (28 in A e 25 in B) e meno di La Penna (64 gare nella massima serie e 119 in B), gli altri due arbitri volati a Riyad per dirigere gli incontri di Supercoppa. Insomma, un errore di valutazione che ha dato il via a nuove polemiche.

Arbitri sotto accusa, le parole e la proposta di De Laurentiis

Se Mazzarri, furibondo, ha disertato la cerimonia di premiazione dopo essere stato sconfitto al 91′, De Laurentiis ha usato l’arma della sottile ironia per attaccare il sistema. Di Rocchi ha detto che “sta vivendo un incubo”, aggiungendo poi che “la debolezza degli arbitri è evidente e non solo nei confronti del Napoli”. Il patron ha quindi attaccato la Lega perché “le espulsioni le paghiamo in campionato e quindi la Supercoppa influenza anche il campionato”. Ma ADL non è solo distruttivo. Tutt’altro. Sarebbe infatti intenzionato ad aprire un tavolo di confronto, partendo proprio dal Var.