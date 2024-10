Rocco Siffredi: "Totti e Cassano miei eredi, avrebbero potuto fare gli attori porno". E cita un divo della tv

Fanno discutere le dichiarazioni del re dell'hard sull'ex capitano della Roma e su Fantantonio: ce n'è anche per il conduttore Stefano De Martino, che per Rocco "è peggio di me".

Non avessero fatto i calciatori, giocando per giunta per un certo periodo nella stessa squadra, la Roma, Francesco Totti e Antonio Cassano avrebbero ottenuto senz’altro successo nel mondo del porno. Ne è convinto chi di questo settore se ne intende più di ogni altro: Rocco Siffredi. Il divo dell’hard, sessant’anni e nessuna voglia di andare in pensione, si è lasciato andare a una serie di giudizi destinati a far discutere sui suoi possibili eredi. E ha citato, oltre agli ex giallorossi, pure una star della tv: Stefano De Martino.

Rocco incorona Totti e Cassano: “Miei eredi a occhi chiusi”

Protagonista dell’ultima puntata del podcast Gurulandia su Instagram, Rocco ha risposto in modo molto approfondito alla domanda su chi potrebbe essere considerato il suo erede nel mondo del cinema a luci rosse. Più che fare nomi di pornoattori, però, Siffredi ha citato personaggi estranei all’ambiente: “Mio erede? Dovresti chiederlo a mia moglie, lei ti direbbe che Rocco è stato l’ultimo samurai nel suo genere. Fuori dal nostro ambiente invece c‘erano due calciatori, Totti e Cassano, che avrebbero potuto fare il mio lavoro a occhi chiusi“.

La rivelazione di Siffredi: “De Martino è pure peggio di me”

Chissà perché l’icona del cinema per adulti ha fatto proprio il nome dei due ex fantasisti, l’ex Pupone e Fantantonio. Ma è ancora più sorprendente il terzo nome speso da Siffredi come divo mancato del porno: “Poi c’è un terzo che in realtà forse è pure peggio di me: Stefano De Martino. Io non mi sbaglio mai – ha sottolineato Rocco con grande sicurezza – Lui avrebbe potuto fare il mio lavoro e ai miei livelli”.

Rocco, Totti, Cassano e De Martino: social in fermento

Immediatamente gli “attestati di stima” di Rocco per Totti, Cassano e lo stesso De Martino sono diventati virali sul web. Dichiarazioni affettuose, sicuramente simpatiche e goliardiche le sue, che però hanno fatto scattare qualche interrogativo al popolo dei social. “Secondo me Rocco ha visto cose che non sappiamo”, si chiede un utente. “Sempre pensato che Totti e Cassano in fondo siano due simpatici c…”, un altro commento. “Invece di vedere i filmini dei loro gol, avremmo visto filmini di altro tipo”, scrive un altro utente.