Roland Garros, Arnaldi spreca contro Tsitsipas e il greco non perdona: fuori anche Cocciaretto, bene il doppio

Avanti di un set e di un break, Arnaldi non sfrutta una serie di occasioni per portarsi sul 2-0 e la partita gira. Ko pure Cocciaretto contro Gauff, buone notizie dal doppio.

Si chiude tra i rimpianti l’avventura di Matteo Arnaldi a Parigi. Il sanremese si ritrova eliminato agli ottavi di finale del Roland Garros dopo essere stato avanti di un set e a un passo dalla vittoria del secondo contro Stefanos Tsitsipas, il greco che sembrava alle corde nelle prime due frazioni e che poi è riuscito a riemergere alla grande dalla tempesta. Fuori pure Elisabetta Cocciaretto contro Cori Gauff, mentre le buone notizie arrivano dal doppio.

Parigi: Arnaldi s’arrende a Tsitsipas, che beffa

Super Arnaldi contro Tsitsipas, dunque. Ma fino alla conclusione – beffarda – del secondo set. Ottima la condotta di gara del ligure nella prima frazione, vinta sul punteggio di 6-3 capitalizzando al meglio il break conquistato in avvio. Break anche nel secondo set, con possibilità di strappare nuovamente il servizio al greco sul 5-3. Tante le palle set non sfruttate da Matteo, anche sul successivo turno di servizio. E così, dopo che il set è sfumato al tie-break (4-7), il match è girato. Tsitsipas padrone del campo e bravo a chiudere a proprio favore il terzo (2-6) e il quarto set (2-6), contro un Arnaldi ormai svuotato di energie, mentali ancor prima che fisiche.

WTA, fuori Cocciaretto: sbatte contro Gauff

In campo femminile favola finita per Elisabetta Cocciaretto, che nel suo ottavo di finale al Philippe Chatrier ha conquistato appena tre giochi contro una Cori Gauff mai così perfetta e priva di sbavature, almeno negli ultimi tempi. La tennista marchigiana è andata subito sotto, aggiudicandosi il primo game del match sul parziale di 0-5 in favore della statunitense e cedendo poi 1-6. Più equilibrato il secondo set, in cui Cocciaretto è riuscita a restituire il break iniziale a Gauff, per poi perdere nuovamente il servizio. Punteggio in bilico fino al 2-3, poi l’allungo definitivo di Gauff per il 2-6 finale.

Doppio: passaggio del turno per Bolelli-Vavassori

Buone notizie dal doppio, con la vittoria ottenuta con grande autorevolezza da Simone Bolelli e Andrea Vavassori a spese della coppia brasiliana formata da Marcelo Melo e Rafael Matos. I due italiani hanno vinto il primo set ai vantaggi (7-5) e poi si sono ripetuti nel secondo con lo stesso punteggio. Agli ottavi gli Azzurri, teste di serie numero 11, se la vedranno col duo australiano composto da Max Purcell e Jordan Thompson.