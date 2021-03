Roma-Ajax: "Si può fare ma forza Spagna"

Unica sopravvissuta all’ecatombe italiana nelle coppe europee la Roma ha conosciuto oggi il suo avversario nei quarti di finale di Europa League. Sarà dunque l’Ajax a incrociare i giallorossi, questo l’esito dell’urna di Nyon che ha definito anche gli accoppiamenti delle eventuali semifinali. Tifosi quindi che si sono scatenati, non solo sulle buone possibilità della squadra di Fonseca di passare il turno ma anche con uno sguardo avanti verso un’ipotetica semifinale. Magari con un altro avversario abbordabile che non sia il Manchester United.

Roma-Ajax: “Si può fare”

La Roma ha conosciuto l’avversario ai quarti di finale di Europa League: l’Ajax di ten Hag che negli ultimi anni è stata un’abituè dei confronti con il calcio italiano. Lo scorso autunno i lancieri hanno affrontato l’Atalanta nel girone di Champions League venendo eliminati proprio dai nerazzurri di Gasperini passati insieme al Liverpool e costretti alla “retrocessione” in EL. Due anni fa invece fu l’Ajax, con allora De Ligt in squadra, a eliminare la Juventus dai quarti di finale di Champions, condannando anche Allegri a chiudere un’epoca sulla panchina bianconera. La Roma disputerà la gara d’andata alla Johan Cruyff Arena l’8 aprile, ospitando poi gli olandesi all’Olimpico al ritorno una settimana dopo, il 15.

“Senza paura” è il claim di molti tifosi della Roma che hanno riversato sui social le proprie sensazioni dopo la notizia del sorteggio. “poteva andare meglio ma poteva andare pure peggio” è il sentimento di molti giallorossi che chiedono alla squadra di Fonseca di non perdere l’occasione di andare avanti nella competizione, “asfaltiamoli” scrive qualcuno mentre il romanesco “Daje ragà” è un commento ritrovabile in quasi tutte le bacheche.

Roma, sorteggio con Manchester all’orizzonte

Per questa fase della competizione il sorteggio ha decretato anche gli eventuali accoppiamenti delle semifinali. Se la Roma dovesse passare il turno troverebbe di fronte a un passo dalla finale, la vincente dell’altro quarto, tra Manchester United e Granada. Insomma, se l’Ajax è già uno scoglio difficile da superare, i red devils che hanno eliminato il Milan ieri, sono visti un po’ come uno spauracchio di cui sarebbe meglio liberarsi prima di un’eventuale scontro diretto.

Da qui ecco che molti tifosi giallorossi si sono già proiettati in avanti al coro di “intanto forza Spagna, forza Granada” pregustando una semifinale con gli spagnoli che, anche se hanno eliminato il Napoli a sorpresa negli ottavi di finale, sono visti come abbordabili sulla strada dell’eventuale finale. Non a caso qualcuno scrive “La massima sfiga. Se se passo contro la vincente tra granada e man utd” però la gente ci crede “Regalateci un’altra gioia, un’altra semifinale dopo quella leggendaria in champions riporterebbe gli animi altissimi”.

SPORTEVAI | 19-03-2021 13:44