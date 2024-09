Roma-Athletic, moviola: manca un rosso, dubbi su un rigore, arbitro bocciato

La prova di Georgi Kabakov all’Olimpico nella gara di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto bulgaro ha ammonito sei giocatori

Trentotto anni, bulgaro, Georgi Kabakov – la scelta dell’Uefa per Roma-Athletic di Europa League – Georgi Kabakov, era slla sua 44a direzione in una Competizione Europea. In passato aveva arbitrato anche l’Italia, vittoriosa con Malta, e l’Inter ma come se l’è cavata ieri sera all’Olimpico?

I precedenti di Kabakov con Roma e Athletic

Il fischietto bulgaro aveva diretto la Roma in una sola occasione: Roma-Gent del 20 febbraio 2020, valida per l’andata dei playoff di Europa League vinta 1-0 dai giallorossi grazie al gol di Carles Perez. Non aveva mai arbitrato sfide dell’Athletic Bilbao.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Margaritov e Valkov con Gidzhenov IV uomo, Draganov al Var e il serbo Markovic all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Kone, Baldanzi (R), Gorosabel, Berchiche, De Marcos, Nico Williams (A)

Roma-Athletic, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 1′ manca un’ammonizione a Gorosobel per trattenuta a centrocampo su Baldanzi che gli era sfuggito. Graziato anche Prados al 19′ per un brutto fallo su Dybala ed al 29′ lo stesso giocatore iberico non viene ammonito per fallo su Konè. Al 44′ il primo giallo è proprio per Konè per un intervento falloso su Prados. Poco dopo ammonito per proteste Gorosabel. Al 57′ giallo a Berchiche per fallo con piede a martello su Koné. Al 62′ ammonito Baldanzi per aver trattenuto un giocatore. Al 77′ contatto in area di rigore della Roma tra Cristante e Paredes: per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore All’83’ giallo a de Marcos per trattenuta a centrocampo su Shomurodov. Al 94′ giallo a Nico Williams per perdita di tempo. Nel recupero il portiere ospite perde ancora tempo ma l’arbitro non concede ulteriori minuti e la gara finisce 1-1.