Roma-Braga, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Sesta giornata di Europa League, appuntamento stasera con la Roma che se la vedrà all'Olimpico contro i portoghesi per rimanere ancora in corsa nel torneo europeo

Sesta giornata di Europa League e di nuovo in campo anche la Roma con un nuovo allenatore (il terzo) chiamato a salvare la stagione. Stavolta i giallorossi sono chiamati a giocare con la forza e il sostegno dei tifosi all’Olimpico, sostegno che non mancherà contro il Braga.

Le avversarie si affrontano oggi 12 dicembre alle 18:45 contro i portoghesi per invertire la tendenza, in una stagione tormentata e avara di risultati, in campionato come in Europa. Appuntamento, dunque, questo pomeriggio, con Ranieri e la sua nuova Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Europa League: Roma-Braga, quando si gioca

La Roma scende in campo questo pomeriggio alle 18:45: Ranieri è chiamato a un’impresa che affonda le sue radici nelle insicurezze e discrepanze già sviscerate dall’epoca di José Mourinho in avanti. Oggi si trova di nuovo contro il Braga dopo la vittoria con la Dinamo Kiev e dei pareggi con l’Athletic Bilbao, l’Union Saint-Gilloise e il Tottenham. Per la Roma 21esimo posto in classifica e un bottino di appena 6 punti.

Il Braga, con un punto in più rispetto ai capitolini, vuole consolidare la propria posizione e blindare il passaggio del turno. Una sfida tra due squadre determinate a non mollare, almeno adesso.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali inerenti al match:

Partita: Roma-Braga

Dove: Olimpico di Roma

Quando: giovedì 12 dicembre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Roma-Braga in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale la trasferta alla quale andranno incontro i giallorossi potrà seguirla live, su Sky, Roma-Braga potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quinta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 18:45 su Sky Sport.

Gli abbonati potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Europa League in tv e streaming!

Roma-Braga in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita della Roma in streaming potranno seguire live la sfida contro anche collegandosi da mobile e da altri device registrati.

Gli utenti interessati a Roma-Braga dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Capitolo probabili formazioni. Ranieri sembra intenzionato a confermare la difesa a tre che ha ben figurato contro il Lecce. Davanti a Svilar, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mancini, Hummels e N’Dicka. A centrocampo, possibile Abdulhamid al posto di Çelik sulla fascia destra, con Angeliño a sinistra e la coppia Koné-Paredes al centro. In attacco, il rientro di Dovbyk dopo l’influenza dovrebbe offrire maggiori garanzie, supportato da Dybala e Saelemaekers.

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Konè, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Pisilli; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Konè, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Pisilli; Dovbyk. Allenatore: Ranieri. BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Gabri Martinez, Carvalho, Moutinho, Roger; Bruma, El Ouazzani, Horta. Allenatore: Carvalhal.

L’arbitro della gara