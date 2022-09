04-09-2022 22:40

Doveva essere la serata del primato in solitaria, invece per la Roma arriva una sveglia decisamente poco piacevole. Dopo le vittorie nelle prime giornate di campionato, i giallorossi perdono nettamente sul campo dell’Udinese che dimostra di poter essere una delle sorprese di questo campionato.

Nel primo tempo i giallorossi subiscono subito il gol del vantaggio dei padroni di casa, provano a reagire ma a differenza delle prime uscite non riescono mai ad impensierire realmente i padroni di casa che nella ripresa approfittano di ogni possibilità per mettere al sicuro il risultato.

Squadra senza gioco: le critiche a Mourinho

La serata no sul campo dell’Udinese mette anche Mourinho nel mirino dei tifosi: “Questa l’ha persa lui – scrive Alessio – Cambi privi di sensi, tutti all’attacco, effetto armata bracalone. Oltre l’errore di Karsdorp e quello di Rui Patricio”. Mentre Gianfranco scrive: “Lasciare tutto il centrocampo agli avversari non è mai una grande idea. Prima troppi difensori in campo e poi troppi attaccanti”.

Roma, i tifosi se la prendono con Maresca

I tifosi giallorossi sembrano non aver apprezzato la direzione arbitrale di Maresca. Sui social nel corso del match si moltiplicano le lamentele nei confronti del fischietto: “Anche oggi ha avuto il modo di fare il protagonista. Quando ti radieranno sarà sempre troppo tardi”. Mentre Adriano scrive: “La Roma ha giocato male, ma designare Maresca è oltre la provocazione”. Mentre Ginni commenta: “Non so se è più scandaloso il giallo a Dybala, il giallo a Pellegrini o il fallo non dato a Celik”.

Rui Patricio sul banco degli imputati

Nella difficile serata della Dacia Arena, non è esente da critiche anche l’estremo difensore Rui Patricio. Tra i tifosi c’è chi è pronto a scaricarlo: “Per favore smettiamo di seguire Karsdorp e Rui Patricio sui social, soprattutto su Instagram, così da fargli capire quanto devono andarsene lontano da Roma”. Mentre Richi sottolinea: “Ricordiamo anche oggi che Rui Patricio è costato alla Roma quanto Maignan al Milan”. E c’è chi è pronto a pensare già al mercato: “Mourinho ha bisogno di un terzino destro e un portiere. Patricio non può essere il portiere titolare di una squadra che punta in alto”.