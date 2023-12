Roma, Cherubini nella bufera per un post offensivo su Giulia Cecchettin

Un’immagine che prende in giro la ragazza assassinata dal suo ex è stata commentata dal profilo Threads del 19enne calciatore. Il club lo difende: “Hackerato il suo account”

22-12-2023 11:28

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In casa Roma è scoppiato un caso attorno a Luigi Cherubini, ex Primavera da poco promosso in prima squadra: sul social Threads è apparso un suo commento a un post molto offensivo della memoria di Giulia Cecchettin, la 22enne assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Travolto dalle critiche, Cherubini è stato difeso dalla società giallorossa, secondo cui il profilo del calciatore è stato hackerato.

Roma, Cherubini nella bufera per un post su Giulia Cecchettin

È bufera in casa Roma in queste ore per il caso scoppiato online riguardo al profilo Threads – il nuovo social Meta – di Luigi Cherubini, 19enne centrocampista prodotto della Primavera giallorossa, da poco lanciato da José Mourinho in prima squadra. La scorsa notte è infatti apparso un suo commento a un post vergognoso e offensivo della memoria di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Il post contiene un’immagine molto forte, sotto la quale appare il commento di Cherubini: nessuna frase o emoticon, solo il tag di altri due contatti.

Roma, la protesta dei tifosi contro Cherubini

Diversi utenti social si sono accorti del commento del calciatore della Roma e hanno iniziato ad attaccarlo sia sul suo profilo che su quello del club. “Una società che promuove costantemente la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non può permettere né tollerare un comportamento di questo genere da parte dei suoi calciatori”, ha scritto una utente chiedendo l’allontanamento di Cherubini dalla squadra capitolina.

La difesa della Roma: hackerato il profilo di Cherubini

La Roma è stata dunque obbligata a rispondere, spiegando che l’account Threads di Cherubini era stato hackerato e che il giocatore non era più in grado di accedere ai suoi profili social. La stessa tesi è stata sostenuta dallo stesso Cherubini, che ha aperto un profilo Instagram nuovo di zecca per dare la sua versione dei fatti.

Post su Giulia Cecchettin, la versione di Cherubini

“Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account – ha scritto Cherubini su Instagram -, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili”.