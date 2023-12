Serie A, gli arbitri della 17a giornata: le designazioni di tutte le partite. Roma-Napoli a Colombo. Juve a Mariani

Roma-Napoli in campo sabato 23 dicembre alle 20.45, arbitro del big match è Colombo. Mariani per la Juventus, Doveri per il Milan e Marcenaro per l'Inter

20-12-2023 15:55