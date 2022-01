Roma cornice d'amore tra arbitro e calciatore: la coppia allo scoperto

04-01-2022 11:27

Calciatore lui, arbitro lei. Di mezzo addirittura un’espulsione. Una storia d’amore nata in campo. E che si è sublimata nella città eterna. Roma, infatti ha fatto da sfondo all’uscita allo scoperto della coppia nata sui campi di calcio tra un direttore di gara e un giocatore che hanno deciso di rendere ufficiale la loro relazione con tanto di benestare da parte dei vertici arbitrali.

Calciatore lui, arbitro lei: è amore!

Lui si chiama Jeff Hardeveld calciatore professionista e gioca come terzino nell’Emmene; lei si chiama Shona Shukrula 30enne con origini dal Suriname, fa l’arbitro nello stesso campionato, la seconda serie olandese. Galeotta è stata una partita di campionato della scorsa estate. Shona infatti era stata designata come quarto assistente lo scorso agosto nel match tra l’Emmen e l’Fc Eindhoven nel secondo turno di Keuken Kampionen Divisie (la Serie B dei Paesi Bassi).

Hardeveld era in campo in quella partita. Per lui oltre il danno, la beffa. Non solo ha perso la partita per 1-0, ma nel finale, al 91’, il difensore 26enne è stato espulso per fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso diretto. Chissà se, nell’uscire dal campo, una volta espulso, il suo sguardo ha incrociato quello di Shona facendo scoccare la scintilla tra i due…

Capodanno a Roma: la coppia arbitro-calciatore esce allo scoperto

La loro storia d’amore è stata ufficializzata attraverso i social, con un post su Instagram pubblicato direttamente da piazza San Pietro, a Roma, dove la coppia ha trascorso i primi giorni del nuovo anno.

Il via libera dei vertici arbitrali alla storia d’amore

In Olanda si sta parlando molto di questa relazione e dei possibili conflitti d’interesse soprattutto da parte della donna arbitro. A gettare acqua sul fuoco delle polemiche ci ha pensato il portavoce del capo degli arbitri, Dick van Egmond: “Siamo a conoscenza della relazione: per noi questa relazione non è un problema e Shona Shukrula non verrà assegnata alle partite a cui partecipa Jeff Hardeveld. È tutto. La loro relazione non è un problema per noi. Auguriamo loro tutta la fortuna del mondo”.

