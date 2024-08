Roma, duro attacco di Danso dopo il mancato trasferimento dopo le visite mediche: “Incomprensibili”

Il difensore austriaco s’è sfogato in una storia Instagram contro lo stop dato dal club giallorosso all’acquisto dal Lens

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Stupore, delusione, rabbia: c’è tutto questo nelle parole pubblicate da Kevin Danso su Instagram dopo il trasferimento dal Lens alla Roma saltato in seguito alle visite mediche effettuate nella capitale.

Roma, le visite mediche fermano l’acquisto di Danso

Kevin Danso era pronto a vestire la maglia della Roma e Daniele De Rossi non vedeva di aggiungere un difensore rapido e con esperienza internazionale al suo organico: il trasferimento dal Lens pareva cosa fatta, poi la marcia indietro del club giallorosso dopo le visite mediche effettuate dal giocatore nella capitale. Oggi con una storia su Instagram Danso ha fatto intendere di non aver gradito la retromarcia della società giallorossa.

Roma, lo sfogo di Danso su Instagram

“Sono veramente dispiaciuto e contrariato per quanto successo negli ultimi giorni e il fallito trasferimento alla Roma – ha scritto Danso nella storia Instagram pubblicata sul suo profilo Instagram – Prima di tutto, sono molto sorpreso dalle supposte ragioni del fallimento del trasferimento: entrambi i dottori dell’associazione calcio austriaca e il dipartimento medico del Lens mi hanno accuratamente e regolarmente monitorato negli anni passati. Recentemente sono stato visitato per la pre-stagione con il Lens e non sono emerse irregolarità”.

Danso attacca lo staff medico della Roma

Nella seconda parte della storia, Danso sembra accusare lo staff medico della Roma. “Le interpretazioni delle visite mediche a Roma sono completamente incomprensibili per me e il mio team – ha concluso il 25enne difensore austriaco -. Ora discuterò della mia situazione con il Lens e la federazione austriaca e mi concentrerò sul futuro”.

Danso e la serie A: il precedente col Napoli

Per Danso quello alla Roma è il secondo trasferimento in serie A sfumato quando sembrava ormai cosa fatta. Nella scorsa estate il Napoli era stato vicinissimo ad acquistare il centrale austriaco, trattenuto poi dal Lens con un nuovo contratto. Dopo una stagione altalenante, Danso aveva deciso di fare le valigie: la serie A, per lui, resterà ancora un miraggio.