Roma, ecco cosa ti aspetta: inferno in coppa per Feyenoord-Ajax, colpito anche un giocatore

Le intemperanze dei tifosi del club prossimo avversario dei giallorossi in Europa League si sono sfogate anche in Coppa d'Olanda: Klaassen colpito alla tesa al "de Kuip"

06-04-2023 20:00

Gli ultras del Feyenoord non si smentiscono e creano problemi anche in patria. L’ultimo episodio registrato è relativo alla semifinale “secca” di Coppa d’Olanda, che vedeva il “Club del Popolo” ospitare l’Ajax.

Feyenoord, altre intemperanze dei tifosi: delirio nella semifinale di Coppa d’Olanda

Al minuto 63′, entrando nei particolari, la gara è stata sospesa per intemperanze sugli spalti, con l’accensione sconsiderata di fumogeni. Durante il periodo di fermo della gara, hanno cominciato a piovere anche oggetti in campo, che hanno colpito (nella fattispecie si è trattato di un accendino) il povero Davy Klaassen dell’Ajax, visibilmente sanguinante al capo e costretto a uscire dal rettangolo di gioco, sostituito da Brian Brobbey. La gara è quindi ripresa coi Lancieri vittoriosi in trasferta per 2-1 grazie alle reti di Dusan Tadic al 14′ e dello stesso Klaassen, andato a segno al 51′, poco prima della sospensione. E’ valso solo per gli annali, la rete del momentaneo 1-1 di Santiago Gimenez per il Feyenoord. L’Ajax si è dunque guadagnato l’accesso alla finale della coppa “domestica”, che avrà luogo proprio al “de Kuip” di Rotterdam il prossimo 30 aprile contro il PSV Eindhoven.

Roma-Feyenoord: vietate le reciproche trasferte

Durante la sospensione e le intemperanze durante il “De Klassieker” d’Olanda, il viceallenatore del Feyenoord John fe Wolf si è pure rivolto alla propria curva esortandola a fare esclusivamente il tifo per la propria squadra. Episodi che non faranno altro che acuire la preoccupazione – visti i precedenti – per la doppia sfida di Europa League contro la Roma (andata giovedì 13 aprile in Olanda e una settimana più tardi nella Capitale, in una sorta di rivincita della finale 2022 di Conference League). Ad ogni buon conto, sono state vietate entrambe le trasferte ai tifosi ospiti: i giallorossi non potranno recarsi a Rotterdam, mentre agli olandesi è stato vietato il viaggio all’Olimpico.