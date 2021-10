Roma imbufalita, Josè Mourinho non ci sta: ne ha viste troppe

18-10-2021 08:52

Juventus-Roma non è mai stata una partita normale. La rivalità tra i due club ha radici profonde. La sfida di domenica sera non verrà dimenticata, in virtù dei tanti episodi controversi che l’hanno caratterizzata.

Nonostante i complimenti ricevuti dalla stessa Juventus, José Mourinho ha puntato il dito contro tutti. Ovviamente, l’episodio del rigore non l’ha convinto, così come le spiegazioni di Daniele Orsato.

Le sue parole nel tunnel (“Il vantaggio sul rigore non si dà mai”) hanno lasciato tanta perplessità in José Mourinho e in tutto il popolo giallorosso, convinto di aver subito un torto gigantesco.

Inoltre, il tecnico portoghese si è lamentato pubblicamente per i soli tre minuti di recupero nel secondo tempo: “Quelli mostrano chiaramente un’intenzione…”, le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Insomma, allo Special One la serata all’Allianz Stadium è andata decisamente di traverso, anche considerando che il tabù Allianz Stadium non è stato infranto, anzi resta un grosso problema.

La rocambolesca sconfitta di domenica sera porta a 10 le gare perse nella nuova casa della Juventus da parte della Roma, a fronte di un solo successo. Precedenti che fanno riflettere.

Nel frattempo, Daniele Orsato è stato bocciato dai principali media/giornali, con voti che non vanno praticamente mai oltre al quattro in pagella. In tanti hanno ricordato il famoso episodio in Inter-Juventus, sempre con protagonista Daniele Orsato, di tre anni fa con Miralem Pjanic protagonista.

SONDAGGIO: Quanto è stato grave l’errore di Orsato? Dì la tua

OMNISPORT