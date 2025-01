Roma-Inter woman, polemiche infinite: Giacinti espulsa esce in barella, graziate due nerazzurre

Roma Femminile furiosa dopo il rosso a Giacinti nel match perso contro l'Inter: l'attaccante giallorossa è uscita in barella e in lacrime, che caos

Colpita ed espulsa. E la Roma Femminile urla. Non si arrestano le polemiche del club giallorosso dopo l’episodio che ha coinvolto Valentina Giacinti durante il match di campionato contro l’Inter. L’attaccante della Roma è stata espulsa per aver scalciato Bowen, che a sua volta aveva colpito la numero 9 giallorossa senza rimediare cartellini. Una decisione, quella dell’arbitro Andreano di Prato, che fa discutere e infuriare la società capitolina.

Il rosso a Giacinti e l’episodio incriminato

La Roma femminile è ancora arrabbiata per la sconfitta casalinga subita in campionato contro l’Inter, segnata dall’espulsione comminata dall’arbitro Andreano di Prato all’indirizzo dell’attaccante giallorosso Giacinti, al suo primo cartellino rosso nelle ultime 5 stagioni.

L’episodio è avvenuto al 24’ del primo tempo. Giacinti si è ritrovata a terra, a difendere strenuamente il pallone nei pressi della linea di fondo, stretta in un “sandwich” tra le nerazzurre Milinkovic (alle sue spalle) e Bowen. Nel tentativo di allontanare la sfera bloccata tra le gambe di Giacinti, Bowen ha colpito anche il ginocchio destro della calciatrice della Roma, che di istinto ha reagito sgambettando, da terra, l’avversaria.

Il direttore di gara ha optato per il cartellino rosso per Giacinti, graziando sia Bowen, nel frattempo caduta a terra, sia la compagna Milinkovic, che subito dopo il contatto tra le due ha rifilato un colpetto alle spalle dell’attaccante giallorosso, uscita in lacrime e in barella per il colpo subito. Una decisione, quella dell’arbitro toscano, che ha fatto infuriare la Roma, costretta a giocare quasi 70 minuti con una calciatrice in meno.

Il risultato, al momento del rosso a Giacinti era fermo sull’1-1. L’Inter era passata in vantaggio all’11’ con un destro dal limite dell’area di Polli e la Roma aveva pareggiato 3’ dopo con una conclusione di prima intenzione di Thogersen. In inferiorità numerica, le giallorosse hanno ceduto all’avversario, nuovamente avanti al 10’ della ripresa con un bel destro al volo di Serturini.

Con questa sconfitta, la Roma ha interrotto la striscia di imbattibilità casalinga che durava da 25 giornate, con 24 vittorie all’attivo e un pareggio. Le giallorosse non perdevano al “Tre Fontane” dal dicembre del 2022, dal ko rimediato contro la Juventus, prossima avversaria in campionato.

Rosso a Giacinti, Spugna protesta

Ovviamente, il provvedimento disciplinare di Andreano di Prato non ha lasciato indifferenti né il club giallorosso, tantomeno i tifosi della Roma Femminile, che hanno scaricato sul direttore di gara tutta la frustrazione per la sconfitta, segnata, comunque, da una decisione che ha fatto e fa ancora molto discutere.

Ai microfoni della Rai, che ha seguito l’incontro, il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna ha protestato contro l’operato di Andreano: “Possiamo giocare contro le squadre avversarie, non contro altro. Giacinti ha tre tacchetti sulla coscia. Contro la Juventus speriamo di giocare in undici contro undici fino alla fine”.

Giacinti espulsa, la rabbia dei tifosi giallorossi

Su “X” non sono mancati i commenti e qualche stoccata arrivata dai sostenitori rivali di quelli interisti. Come lo juventino Amaro37396696, che ha commentato con un laconico “Purtroppo stanno addestrando bene anche le ragazze”, postando il video dell’episodio incriminato.

Due i commenti dell’utente Lasciamosta: “L’espulsione più ingiusta che abbia mai visto in vita mia” e “Il calcio femminile senza Var rischia di tornare una macchietta. Espulsione che non può esistere in nessuna competizione calcistica. Indifferentemente dal genere”. Tovarish giallorosso ha urlato: “Questo ci gode a sventolarci i cartellini”.

Andrea Sgrulletti ha continuato: “Giacinti ha reagito, ma ha subito un calcio al fianco per cui è uscita in barella”. Quindi Andrea DC ha ricostruito l’episodio: “Si vede Giacinti a terra e Milinkovic che le struscia la scarpa, quindi i tacchetti sulla gamba. Anche Bowen la colpisce, Giacinti reagisce e viene espulsa uscendo in barella in lacrime”.