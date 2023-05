Roma: l’ennesimo sfogo di Mourinho scatena la bufera sul web 

Al termine della gara pareggiata con il Monza il tecnico portoghese s’è scagliato contro l’arbitro Chiffi e poi ha svelato di aver indossato un registratore per tutta la durata della partita

04-05-2023 10:27

In serie A nessuno è capace di scatenare polemiche come José Mourinho. Dopo il pareggio della sua Roma a Monza lo Special One se l’è presa con l’arbitro Chiffi e in conferenza stampa ha rivelato di aver indossato per tutta la gara un microfono per registrare quanto avveniva attorno a lui: parole che hanno scatenato le reazioni dei tifosi sul web.

Roma, lo sfogo di Mourinho contro Serra

A José Mourinho non è piaciuto affatto l’arbitraggio di Chiffi in Monza-Roma. Al termine della gara il tecnico ha attaccato il direttore di gara, definendolo “il peggiore arbitro mai incontrato nella mia carriera, e ne ho visti di scarsi”. “Tecnicamente è orribile, dal punto di vista umano non è empatico”, ha aggiunto, senza dimenticare un’allusione al potere degli altri club: “Come società non abbiamo forza di altri club di dire questo arbitro non lo vogliamo”.

In conferenza ha poi svelato un dettaglio assolutamente inedito per la serie A: “Io non sono stupido. Ho fatto tutta la partita con un microfono addosso che registrava tutto prima, durante e dopo la partita. Mi sono protetto…”, ha raccontato Mou, aggiungendo altra legna al fuoco delle polemiche.

Bufera sul web dopo le parole di Mourinho

Le parole di Mourinho hanno infatti causato la reazione dei tifosi delle altre squadre, in primis quelli della Juventus. “Ma basta. Fossi un tifoso della Roma ti manderei a quel paese seduta stante, dinosauro”, scrive il bianconero Bendtner Era. “Quando non vince è sempre colpa dell’arbitro, pazzesco”, aggiunge Juanito. “Prende le pizze dal Monza ed incolpa l’arbitro. Insuperabile”, il commento del milanista Abbiatissimo.

E quanto alla trovata del microfono, i giudizi non sono meno severi. “Mourinho vive in una realtà tutta sua, è un folle”, scrive Mirko. “Poverino. Sempre lui la vittima sacrificale di questo campionato…”, commenta sarcastico Andrea. “Ma è legale questa cosa?”, si domanda Manlio.

Roma, deferimento e rischio squalifica per Mourinho

Le parole di Mourinho a Monza sono state ascoltate anche dal Procuratore Federale della Figc Giuseppe Chinè, che ha aperto un’indagine per il deferimento del tecnico della Roma, deferita anch’essa per responsabilità oggettiva. Mou, recidivo dopo il caso Serra scoppiato in Cremonese-Roma, potrebbe dunque essere squalificato in vista della partita di sabato contro l’Inter.