Roma, lo scambio non convince i tifosi: “Non succederà mai”

Il mercato comincia a entrare nel vivo. Secondo gli analisti e gli esperti del settore non si tratterà di certo di una delle finestre di mercato più movimentate della storia. Del resto si arriva da una delle sessioni estive altrettanto povere di spunti. La crisi economica legata alla pandemia ha messo in difficoltà tanti club che ora devono fare grande attenzione alle spese.

Lo scambio Roma-Everton

Per questo motivo si lavora a una serie di scambi in grado di mettere d’accordo tutti senza l’esborso di troppo cash. Anche Roma e Everton sono alle prese con una situazione del genere con i giallorossi che hanno bisogno di un giocatore in grado di dare un po’ di riposo agli attaccanti visto che Fonseca deve fare a meno dell’infortunato Zaniolo dall’inizio del campionato.

A rivelare il possibile scambio è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira che su Twitter rivela: “L’Everton è al lavoro per firmare il contratto con Robin Olsen per 6,5 milioni di euro e contratto di tre anni. La Roma rimane interessata a Barnard, che è molto apprezzato da Fonseca sin dai tempi dello Shakhtar”. Un possibile scambio che aiuterebbe entrambe le società ma che secondo i tifosi giallorossi resta molto difficile.

La reazione dei tifosi

I fan giallorossi non sono troppo sicuri di un possibile arrivo di Bernard a cominciare proprio da dubbi di carattere economico come sostiene Alessandro: “Bernard prende 6 milioni netti e forse anche qualcosa in più, non verrà mai e forse è meglio così”. Mentre Luca sostiene: “Solo per il coraggio che avete a prenderlo (con riferimento a Olsen), ve lo darei anche gratis”.

Ma in giro per i social il possibile arrivo di Bernard non convince pienamente i tifosi. Il nome in cima alla lista infatti resta quello di Stephan El Sharaawy. Il Faraone viene preferito in quando già conosce bene l’ambiente e non avrebbe nessun problema di ambientamento, potendo mettersi subito al servizio di Fonseca e calandosi nel ruolo meglio di altri giocatori. Il problema principale per arrivare al giocatore dell’Everton resta anche di carattere ecomico visto che a Londra guadagna una cifra importante come fa notare Michele: “Secondo vari siti inglesi l’ingaggio annuale di Bernard è di oltre 6 milioni di sterline. Anche pensando a cifre al ribasso sarebbe difficile da ipotizzare senza la certezza del Decreto Crescita”.

SPORTEVAI | 02-01-2021 12:00