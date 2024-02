Roma: morto De Bartolo, volto tv amato dai tifosi giallorossi. Le condoglianze di De Rossi dopo il Feyenoord

Scomparso a 74 anni lo storico presentatore della trasmissione “Orazi e Curiazi”, molto seguita dal pubblico romanista: nella conferenza post-gara il cordoglio del tecnico

23-02-2024 15:10

I tifosi della Roma piangono la morte di Antonio De Bartolo, volto tv noto ai supporter di fede giallorossa: da anni era il conduttore della trasmissione tv “Orazi e Curiazi”, su Gold Tv. Dopo la partita di Europa League col Feyenoord anche Daniele De Rossi ha rivolto le sue condoglianze alla famiglia.

Roma, morto il presentatore Antonio De Bartolo

Da anni Antonio De Bartolo entrava nelle case dei tifosi della Roma: era il presentatore di “Orazi e Curiazi”, trasmissione che appassionava i romanisti e che rappresentava un punto di forza del palinsesto di Gold Tv. Per questo motivo quello di oggi è un giorno triste per la Roma e i suoi tifosi: De Bartolo, 74 anni, è morto ieri sera.

Roma, De Bartolo ricoverato in ospedale da gennaio

De Bartolo è era ricoverato in ospedale dallo scorso 19 gennaio a causa di un emorragia cerebrale. Già nel 2022 aveva avuto seri problemi di salute, a causa delle complicanze dovute all’infezione da Covid-19. A dare notizia della sua morte è stato il figlio Junior, durante una diretta Facebook dalla pagina ufficiale di “Orazi e Curiazi”.

Roma, le condoglianze di De Rossi per De Bartolo

Anche la Roma ha voluto rendere omaggio a De Bartolo. Poco prima della partita con il Feyenoord di Europa League è stato pubblicato un post per il presentatore sull’account X della società giallorossa: “L’AS Roma si unisce al dolore per la scomparsa di Antonio De Bartolo, storico volto e voce romanista e si stringe al dolore dei familiari”, si leggeva nella nota.

Informato della notizia dal figlio di De Bartolo durante la conferenza stampa post-gara, anche Daniele De Rossi ha rivolto le sue condoglianze alla famiglia del conduttore tv. “Non sapevo nulla, mi dispiace – le parole del tecnico della Roma – rivolgo le mie condoglianze a tutta la famiglia”.